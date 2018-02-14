美股盤中─華爾街持續震盪 主要指數下跌

美國股市週二中場走低。道瓊一度大跌 180 點，跌回部份週一的大幅漲幅。股市大幅波動使得華爾街持續謹慎。

週一，主要指數大幅收高。道瓊大漲 410 點，S&P 500 與 Nasdaq 均上漲逾 1%。

分析師說，1 月 26 日股市創新高點，已有技術性超買，後一週，經濟數據顯示工資成長，引發了通貨膨脹擔憂，股市下跌。

台北時間 00:21

道瓊工業平均指數下跌 78.61 點或 0.32% 至 24522.63。

Nasdaq 指數下跌 1.39 點或 0.03% 至 6980.57。

S&P 500 指數下跌 5.50 點或 0.21% 至 2650.37。

近來利率大幅上升，華爾街感到緊張。通貨膨脹擔憂促使投資人預期聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策速度將快過預期。此一擔憂反應在美銀美林公司的調查報告上。該報告顯示，專業投資人的債券投資組合降到了 20 年低點。

週一，10 年期債券殖利率上升至四年高點。週二報 2.83%，少有變動，投資人等待通貨膨脹數據。週三，美國將公布 1 月消費者物價指數 (CPI)。

分析師說，週三的 CPI 報告將是十年來最重要的 CPI 報告。通貨膨脹上升，已成了股市多年漲勢的最大風險。

由於擔憂通貨膨脹及利率上升，美國股市近來大幅震盪。過去八個交易日，S&P 500 有六天變動幅度逾 1%。去年，該指數僅有八天，變動幅度逾 1%。

分析師說，股市依舊波動震盪。但隨著緊張消退，經理人將樂於重返股市。昨日股市便反應了初生的信心。