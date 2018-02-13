滬指再度縮量收漲近1% 權重股午後集體回落

滬深兩市今日高開，盤中在銀行，保險，券商，房地産，煤炭，鋼鐵等權重板塊全面走強下，上證指數不斷走高，一度漲超2%，收複3200點整數關口。午後，權重股午後集體回落，兩市震蕩下行，漲幅有所收窄，創業板一路下探至翻綠，兩市成交量均較上一交易日縮量。滬指收報3184.96點，漲0.98%，成交額1720億。深成指收報10362.43點，漲0.69%，成交額1728億。創業板收報1648.58點，漲0.03%，成交額500億。

盤面上，銀行、房地産、保險、航空、券商等板塊漲幅靠前，地産板塊中，榮豐控股(000668-CN)、長春經開(600215-CN)、中交地産(000736-CN)漲停，雲南城投(600239-CN)漲逾8%。跌幅榜中，次新股午後快速下探，華菱精工(603356-CN)、萬興科技(300624-CN)等多股跌停。芯片、半導體、互聯網等板塊跌幅居前。

技術面上，當前滬指處于大跌行情中的震蕩階段，K線受5日線壓制，強壓力在3200點。且連續兩個交易日成交量大幅減少，表明持觀望的投資者還是占多數。加之已臨近春節假期，市場交投會趨勢于清淡，反彈空間也不要奢望過高，投資者需把控好倉位，一是輕倉的可參與節前反彈，二是短線反彈後，仍需擇機降低倉位，建議降到半倉以下，三是盡量在周三前減倉，以防範7天長假期間，美股再出現千點暴跌。

招商證券分析認為：國内海外因素共振造成了上周A股大幅回調。當前中國經濟整體向好，市場風險已經得到一定釋放的背景下，短期内市場企穩的概率較大。從行業配置和選股策略的角度，在波動率提升，市場交易結構尚未出清的大環境下，我們建議投資者優先選擇交易容量較大、業績穩定性高，估值回到相對合理甚至低估、受解禁、質押以及投資者交易結構相應小的公司。這些公司主要分布在消費、醫藥、TMT領域。當前需要密切關注美國和中國經濟情況，做好相應的預案。

作者：覃漢計

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