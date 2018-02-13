橋水大舉放空歐股 押注規模一周內猛增3倍

根據歐盟監管檔案披露，全球最大對沖基金橋水 (Bridgewater) 正在大舉放空歐洲的能源、製造和建築公司，僅在 1 周之內，橋水針對歐盟公司的放空規模，已猛增 3 倍之多。

FX168 財經網報導，在過去一周中，橋水共投入了 10 多億美元放空道達爾 (Total SA)，使得這家石油巨頭成為橋水基金手上，放空部位最大的歐洲公司。此前道達爾一直在靠出售資產和削減開支度日。

與此同時，橋水還啟動了針對空中巴士 (Airbus) 的空單，拿出約 3.81 億美元押注這家飛機製造商股價下跌。其餘橋水披露的其它放空標的還包括了法國巴黎銀行 (BNP)、ING Groep NV 和桑坦德銀行 (SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A.)。

自 2 月 8 日橋水上交監管報告以來，道達爾下跌了大約 1%。空中巴士、法國巴黎銀行、ING Groep 和桑坦德銀行的跌幅都在 2% 上下。

道達爾股價

此外，橋水上週四 (2 月 8 日) 披露其所持西門子 (Siemens) 股票空單部位，亦高達 10 億美元之多。

橋水在 3 月的義大利全國大選之前，一直建立針對義大利聯合聖保羅銀行 (Intesa Sanpaolo SpA)、義大利國家電力公司 (Enel SpA) 和埃尼石油公司 (Eni SpA) 等該國公司的空頭倉位。本次大選料難以產生明顯的贏家，從而限制義大利實施經濟改革的能力。

橋水掌門人達裡奧 (Ray Dalio) 上個月曾在達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上警告說，美元近期的疲軟正在刺激全球已經鼓噪的市場。他周一在 LinkedIn 發文表示，債券市場已經過了高點，未來 18 至 24 個月內，美國經濟衰退的風險正在上升。

橋水管理著約 1600 億美元的資產，持有至少 131 億美元的空頭部位。