【異動股】珠江鋼管(01938-HK)升29% 原因售地皮權益有厚利

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珠江鋼管(01938-HK)現報0.98元，升0.22元，升28.947%。成交173萬股，涉資177萬元。 珠江鋼管昨晚公布，建議將旗下位於廣州市番禺廠房之土地用途由「工業」改為「住宅及商業」，並出售合計59%權益。其中，公司將向國企廣東粵財信托出售土地19%股權，代價2.4億人民幣；及向投資經理廣州資產管理的提名人轉讓40%股權，藉以加快更改土地用途過程。完成後，土地將由廣東粵財信托、提名人及公司分別持有20%、40%及40%。 涉及土地面積約28.7萬平方米。根據獨立估值，預計更改用途後土地的公平值約50億人民幣，估計40%股權轉讓代價最少為20億人民幣。估計出售收益約41.9億人民幣(約51億港元)。然而，出售事項的財務影響最終取決於(其中包括)股權轉讓之收益或虧損淨額，進而取決於該土地(完成更改土地用途後)公平值及資產重組及更改土地用途的相關成本。因此董事無法就出售事項整體於本公佈日期之收益或虧損淨額作任何估計，因為目前無法確定該土地(完成更改土地用途後)價值。