華為新機行銷「奧步」誘使消費者留下上百則假評論

網路新聞《9to5google》日前發現，華為以提供新旗艦機 Mate 10 Pro 試用的機會，誘使消費者前往 Best Buy 網站，於產品評論處留下上百則假評論以及高評分，以嘗試拉高商品好感度及能見度，據悉此舉違反 Best Buy 的商品評比的政策規定。

華為於 1 月 31 日時，在 Facebook 舉辦一個活動，只要消費者前往 Mate 10 Pro 在 Best Buy 的預購頁面，留下為何想擁有該款旗艦機，即有機會成為手機 Beta 測試版的得主。

目前華為在臉書的活動頁面已被刪除，但《9to5google》在華為刪文前取得了截圖。

華為在臉書專頁分發起留評論享手機測試的活動

在 Best Buy 網站上，目前 Mate 10 Pro 有 108 條評論，其中 103 條是在 1 月 31 日之後出現的，當中有許多評論直接指出，從來沒有實際上使用該款手機，但依然給此產品滿分 5 顆星。例如有以下評論「這款產品看起來很令人期待以及漂亮，要是能有進行 Beta 測試的機會，就太美妙了。」

看來華為相信，若新產品在推出初期時能有好的評分，消費者將會更相信此產品，並因此提升銷量，但這種評論違反了 Bestbuy 的政策，政策指出，網站有權不顯示消費者的評論，如果評論內容為廣告、洗版內容或是推薦其他網站，而華為的舉動，很顯然是在為新款手機打廣告。

華為的 Mate 10 Pro 旗艦機，在美國市場銷售有許多不利的因素，在與 AT&T 以及 Verizon 合作破局後，華為在美國沒有任何電信合作商，而美國政府對華為亦有諸多國家安全方面的考量，認為華為與中國政府分享機密信息。