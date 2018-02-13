雞年結束前市更波動 考驗投資者心理質素

美國股市連續兩日出現大升幅，在當地時間周一更重上24600點。道瓊斯指數連續兩日大升，累計升幅達700點。在美國股市大升市帶動下，日本股市在早段亦錄得逾百點升幅，若參考外圍表現，相信今日大市可以高開，有分析員更預期大市將會上試3萬點。至於投資者是否要在現水平加注？從今日起港股通將會暫停，直至下周四才重新開通，在北水暫停流入的情況，相信大市交投將會轉淡，讓淡友有機可乘。請投資者要小心趁市淡而出手，所以不建議投資者在雞年結束前，大手加注，反而在合適時間減持，以持盈保泰。

有分析員則認為隨著北水暫停前，投資者已將大部份貨沽出，相信大市再下跌空間不大，所以投資者可以待市況回落時買貨，持貨過雞年。

那麼投資者可以留意哪些股份？內銀股及內險股均可以留意，特別是內地公布1月份銀行新增貸款至2.9萬億元人民幣，為歷來最高，加上內地銀行可以在普惠金融貸款層面達標，便可以獲降低存款準備金率，銀行向客戶貸款時更加「鬆手」，銀行日後可以取得更多利息收入，所以內銀股可以優先考慮。

至於內險股方面，內地股市經過連日調整後，昨日已見喘定，對內險股帶來正面刺激作用，因此內險股值得投資者留意。

既然內銀及內險股值得投資者考慮，券商股又是否要留意？這便要視乎內地股市在雞年完結前交投如何？始終內地股市回穩，未必可以帶動股市交投暢旺，所以多觀察一輪才作行動。

新能源汽車是一個相當有趣的類別股份。雖然內地致力開拓新能源汽車，但是要相當依靠政府補貼，有傳聞指出內地會繼續保持對新能源汽車補貼，對新能源汽車行業帶來正面刺激作用。可是當一個行業太依靠政府補貼時，便要多加留意。

投資是一門考驗心理質素及眼光的遊戲，若投資者自問心理質素欠佳，在近期波動市況情況，相信會承受更大的壓力。因此從今日至周四中午這兩個半交易日，投資者要眼看得清，才作出決定，以免蒙受損失。

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