川普優待企業又一例 高利貸款訴訟 美CFPB不告了

美國聯邦消費者金融保護局 (CFPB) 已撤回一樁對抗涉嫌收取利息高達 950% 的貸款銀行之訴訟。

CFPB 週一向 CNBC 證實，已經在一月時撤回了對金谷貸款公司 (Golden Valley Lending) 的訴訟。

美國總統川普上任後任命共和黨員 Mick Mulvaney 接任 CFPB 新主席，也是 CFPB 主席成立的 7 年內第一次換「黨派」，有益銀行於金融類股的監管寬鬆，因為共和黨人長期以來均主張 CFPB 權力過大。

部分 CFPB 成員向美國公共電台 (NPR) 表示，雖然有一些職業官員希望可以繼續進行此樁訴訟，但 Mulvaney 決定放棄。

CFPB 是歐巴馬政府為了因應 2008 金融海嘯後金融業弊端而成立的單位，此舉為 Mulvaney 縮減 CFPB 的數項步驟之一，根據 NPR，他上任以來，該局也推遲了發薪日貸規則 (Payday lending rule) 的生效日期，並且撤銷了提供給他國會競選活動的發薪日貸款方之調查。報導表示，CFPB 週一將發布新策略計畫，稱該單位將「履行其法定責任，但不會進一步行動。」

金谷貸款公司沒有立即回應 CNBC 的採訪詢問，NPR 則稱金谷拒絕回應。

NPR 報告中引用一位 27 歲的密西根州居民 Julie Bonenfant 的故事，她稱自己向金谷貸款公司取得 900 美元貸款，但是不到 12 個月的時間，她預定付款的總額竟高達 3735 美元，她稱她當初投票給川普，如今川普選任的局長卻放棄了訴訟，她感覺「被背叛了」。