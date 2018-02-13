中國1月新增貸款創新高而社融同比少增

路透上海2月12日 - 中國1月新增人民幣貸款激增至2.9萬億元，創出單月歷史最高，但與此同時當月社會融資規模增量卻同比少增，顯示隨著表外業務進一步萎縮，融資正在加速回表。而1月末M2增速回升，則主要受CRA（臨時準備金動用安排）啟用、非銀存款高增及貨幣基金統計口徑調整等因素拉動。

分析人士認為，在經濟運行平穩的背景下，金融去杠桿仍在進行時，嚴監管下表外轉表內的勢頭依舊會延續；此外貨幣政策暫時也無調整必要性，近期將繼續維穩。

“社融水平還是在正常範圍內偏低一點，表外在收縮，市場感受的寒意也來自於表外，”德國商業銀行中國首席經濟學家周浩表示。

他進一步解釋，貸款只是經濟本身的正常需要，說明經濟還是有成長的動力，結合在一起說明經濟正常，但市場還是擔心去杠桿脫實向虛的過程顯得有些糾結，但同時也說明開始觸動真實利益。

招商銀行資產管理部高級分析師劉東亮指出，社融總量較去年同期減少6,000多億，表外融資全面收縮，顯示在強監管政策下，融資回表正在加速進行，而社融總量增速的下滑，符合實體去杠桿的政策目標。

他認為，總體而言，當前融資形勢正在按照監管希望看到的方向演化，強監管的邏輯不會改變，但居民戶貸款的快速增長，有可能令地產調控和針對現金貸類的調控繼續加碼。

中國央行周一公布，1月新增人民幣貸款2.9萬億元，創單月歷史新高，亦遠高於此前路透2萬億元的調查中值；當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.6%，高於路透調查中值8.4%。

央行數據並顯示，1月社會融資規模增量為3.06萬億元，比上年同期少6,367億元。其中，1月對實體經濟發放的人民幣貸款增加2.69萬億元，同比多增3,717萬億元。

央行在1月數據註釋中指出，1月完善貨幣供應量中貨幣市場基金部分的統計方法，用非存款機構部門持有的貨幣市場基金取代貨幣市場基金存款（含存單）。完善後本期M2余額擴大1.15萬億元，去年同期M2余額擴大8,249億元，數據可比；本期M2余額同比增長8.6%，2017年末M2余額同比增長8.1%。而按完善前方法統計，2018年1月末M2增速為8.5%。

招商證券宏觀分析師閆玲談到，1月M2新口徑回升0.5個百分點，從結構上看，金融部門持有的M2回升貢獻了0.5個百分點，是支撐這個月M2走勢的重要原因。具體來說，按季節性規律，季末後首個月，非銀機構的同業存款都會回升；另外，這次CRA安排在增加市場流動性的同時，也有利於貨幣基金增長。

“雖然此前市場都預期1月借貸增量會很高，但感覺2.9萬億還是有點超預期。我們的判斷是，這並不代表著全年都會如此強勁...綜合下來，我們判斷貨幣政策暫時還是不會有大的變化，”她說。

受春節錯位帶來的高基數影響，中國1月CPI同比漲幅放緩至半年來最低水準，PPI增幅亦為逾一年最低。分析師普遍預計2月CPI將大幅回升至2.5%左右，為年內高點，但全年應該在2-2.5%之間；PPI漲幅在高基數影響下也將延續收窄之勢，整體來看通脹壓力有限。

受春節錯位帶來的高基數影響，中國1月CPI同比漲幅放緩至半年來最低水準，PPI增幅亦為逾一年最低。分析師普遍預計2月CPI將大幅回升至2.5%左右，為年內高點，但全年應該在2-2.5%之間；PPI漲幅在高基數影響下也將延續收窄之勢，整體來看通脹壓力有限。

2018年中國人民銀行工作會議2月5日至6日上午在北京召開。會議指出，今年將健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，保持貨幣政策穩健中性；要進一步完善宏觀審慎政策框架，加強影子銀行、房地產金融等的宏觀審慎管理。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)