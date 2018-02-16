熱門股—雙利多加持外資轉買 台塑重回百元大關

台塑 (1301-TW) 受惠 PVC 價格強彈，加上 3 月外銷報價將調漲 60 美元等利多推升下，台股金雞年封關日大漲逾 3%，外資一改連日賣超態勢由賣轉買，推升台塑重新站上百元大關，一舉收復先前失守的 5 日線與月線。

台塑目前主要營收來源可分為五大類，負責生產 PVC 粉與液碱的塑膠事業部、營收占比為 35.22%，生產 HDPE、LLDPE 等產品的聚烯事業部占比為 21%，負責 PP 等產品的聚丙烯事業部占比 17.28%，生產丙烯酸酯與碳素纖維等產品為台麗朗事業部負責、營收占比 12.66%，而負責 AN、MMA 與 ECH 等產品的化學品事業部、營收占比則為 11.96%。

展望本季，台塑表示，營收可能較去年第 4 季稍減，不過，2 月農曆春節交貨天數減少，應交而未交單將於 3 月出貨，3 月營收將高於 1 月與 2 月，加上農曆春節假期過後，下游客戶回補庫存，也適逢進入石化產品旺季，市場行情若獲推升，本季營收就可望與去年第 4 季相當、甚至略為成長。

台塑去年全年合併營收 2067.1 億元，年增 14.7%；全年歸屬母公司業主稅後純益 482.59 億元，創歷史新高，年增 22.5%，每股純益 7.58 元，為歷史次高，僅次於 2007 年的 8.36 元，年增 22.46%。