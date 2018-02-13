美股盤中─ 道瓊上漲369點 自二年來最糟單週跌幅中反彈

美國股市週一中場上漲，主要指數自二年來最糟的單週跌勢中反彈。道瓊一度大漲 369 點，而後縮小漲幅。

台北時間 00:17

道瓊工業平均指數上漲 255.54 點或 1.06% 至 24446.44。

Nasdaq 指數上漲 63.26 點或 0.93% 至 6937.75。

S&P 500 指數上漲 21.14 點或 0.81% 至 2640.69。

道瓊與 S&P 500 上週均下跌 5.2%，創 2016 年 1 月以來跌幅最大的一週。Nasdaq 上週下跌 5.1%， 創 2016 年 1 月以來最大單週跌幅。

上週，道瓊二度收低逾 1000 點，也曾二度上漲逾 300 點。S&P 500 上週有四天變動幅度高於 1%。

分析師說，股市看來像是回檔整理，而非空頭市場的開始。可能需要數週，回檔整理才會結束。

儘管股市上週大跌，却高調收盤。上週五，道瓊上漲 330 點，S&P 500 與 Nasdaq 亦上漲逾 1.4%。

但分析師警告，股市雖然反彈，債券殖利率却上升，可能壓抑股市氣氛。

近來投資人擔憂利率上升，因而高度關注債券市場走勢。週一，美國 10 年期債券殖利率上升至四年高點，最近價位報 2.851%。

消息指出，白宮將推出基礎建設計畫，包含未來十年，聯邦基礎建設支出 2000 億美元。該消息公布後，債券殖利率走高。

分析師說，川普將提供大量財政振興措施，也會增加國防與基礎建設支出，但能否推升通貨膨脹，則並不確定。