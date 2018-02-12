【安聯投信】全球股市震盪 投資債獲資金搶進

市場通膨預期增溫，對殖利率走升的擔憂導致股市修正，連帶影響風險性債券的表現，上週新興市場債券指數下跌 1.75%，全球高收益債券指數下跌 1.53%。根據美銀美林引述 EPFR 截至 2 月 7 日，投資級債連續第 59 周吸金，上周淨流入 52.8 億美元，今年以來已流入 434 億美元；新興市場債吸金幅度縮窄，上周吸金 0.2 億美元。高收益債流出幅度又擴大，上周遭到淨流出 23.4 億美元（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，近期通膨預期提高，使得市場擔憂聯準會將加快腳步升息，帶動公債殖利率上揚。惟聯準會紐約分行總裁表示，今年升息 3 次仍屬合理預期，且市場震盪觸發避險買盤進場，美國 10 年期國庫券殖利率 9 日上漲 2.7 個基點至 2.8512%。

美國公債殖利率彈升引起金融市場震盪，惟德國央行總裁魏德曼 (Jens Weidmann) 表示歐洲經濟仍穩健成長，金融市場波動並非歐洲央行大幅延長買債措施的理據，市場偏鷹派解讀，德國 10 年期公債殖利率 9 日收在 0.745%。

在投資等級債方面，許家豪表示，全球投資級公司債單周下跌 0.43%，其中美國投資級債下跌 0.61%；歐洲投資級債則下跌 0.10%。在利差部分，美國利差收斂 1 個基本點，歐洲利差則收斂 3 個基本點。

許家豪表示，近期公債殖利率攀升引發市場擔憂，儘管市場震盪吸引部分避險買盤，但資金顯著流向長天期投資級債券種，原因在於該券種利差較高，較能抵禦公債殖利率上揚的影響。

在高收益債方面，許家豪表示，受到股市下跌所影響，資金抽離風險性資產，全球高收益債利差放寬 14 點至 330 點，單周下跌 0.50%。美高收下跌 0.60%，歐高收則下跌 0.29%。

許家豪表示，以美高收、歐高收與新興市場高收益債等三大高收益債族群來看，目前美高收的相對利差較高，且絕對收益也較具吸引力，因此建議投資人，若要佈局高收益債市場，仍應以市值較大，流動性較佳的美國高收益債市場為主體，並集中於品質較佳，震盪也較小的 BB 級與 B 級債券。

在新興市場債方面，許家豪表示，受到風險性資產賣壓與殖利率走升的影響，新興市場債利差整周放寬 3 個基準點，單周下跌 0.52%。

許家豪表示，美元走勢相對偏弱，使新興市場當地貨幣債的投資價值與前景相對具吸引力，且美國公債殖利率走勢對新興當地貨幣債影響力相對較小，建議投資人可適度佈局當地貨幣債券，以較高的貨幣及債券利差，面對近期相對震盪的市場。

在操作上，許家豪表示，公債殖利率走升雖然對債券帶來利率風險，但信用債相對較高的配息往往能彌補利率端造成的損失。此外，升息往往伴隨經濟增溫，對信用債來說提供利差收斂的機會。他表示，由於今年全球的流動性仍將充沛，在全球經濟復甦溫和的情境下，反而有利於債市走得更長更遠。在基金操作上，目前在投資級債、新興市場債與高收益債等信用券種分布上，四季回報相對採取均衡配置，而四季豐收則以高收益債與新興市場債為主。另一方面，近期美國政府官員談話加劇美元震盪，基金在匯率操作仍採高度避險、並拉高現金，同時靈活配置高利差收益貨幣 (如人民幣)，以期降波動、添收益。

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