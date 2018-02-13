全球震盪激烈免驚 基本面仍佳 逢回定期定額分散風險

投資市場接連出現大幅度震盪，動搖投資人信心，但全球經濟目前處於持續擴張期，且各項數據都顯示景氣增溫中，若出現下跌，反倒是不錯的進場點，對於擔心現階段風險仍高的投資人，建議可透過定期定額布局來降低投資風險。根據統計，自 2001 年以來，不論哪個月進場定期定額 1 年或 5 年，各市場平均報酬皆為正，其中以新興市場表現更勝一籌，可視為中長線布局的方向。

鉅亨基金交易平台指出，今年才剛開始，美股就引領全球股市回檔。但檢視這波回檔的開端始於美國通膨增溫，升息速度加快，推升美國公債殖利率上揚，引發債市進入熊市的疑慮，在投資人擔憂下，市場出現近期最大的回跌，加深恐慌情緒。

但從歷史經驗看來，當美國公債殖利率上升時，未來一年新興主權債與美國股市分別平均上漲 14.6% 與 14.3%，表現亮眼。預期近期的美債殖利率升高，反映的是全球經濟復甦強勁，基本面仍健康無虞，而近期各類資產的修正，反而是提供投資人一個相對便宜買進的機會。

鉅亨金交易平台進一步指出，由於目前的市場震盪激烈，投資人的警覺性也提高，若擔心單筆買進需承受較大風險的投資人，可嘗試以定期定額的方式來分散布局時點。從統計數據來看，自 2001 年以來，市場經歷包括科技泡沫、金融海嘯、歐債危機、美國啟動升息等多次的多空循環，但不論任何時點進場，定期定額 1 年後的平均報酬以各主要市場來看皆為正，平均漲幅介於 3~10%，若定期定額 5 年，均報酬更有 20%~50% 成的水準。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪進一步指出，以 5 年定期定額為例，整體新興市場平均報酬為 36%，優於成熟市場的 22%，建議投資人可瞄準全球新興市場股票作為定期定額的標的。

朱挺豪表示，不能忽視的還包括定期定額投資的上漲機率也隨著持有時間而提高，5 年投資下來，印度、中國、巴西、新興市場、美國、成熟市場的上漲機率都超過 8 成，因此擔心現階段投資風險偏高的投資人，可採用長期定期定額的方式，參與這波全球復甦的行情。