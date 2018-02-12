【安聯投信】美股重挫引發恐慌 全球股市出現波動

美國就業數據強勁，尤其平均時薪增速強，使投資人擔憂升息速度恐加快，引發市場波動加劇，S&P500 指數前周大跌 5.1%。歐股亦隨全球股市同步重挫，道瓊歐盟 600 指數前周下跌 5.1%。而美股的賣壓與恐慌氣氛擴散至全球各股市，東證指數前周下跌 8.13%。MSCI 新興市場指數大幅修正 7.14%，拉美、新興亞洲及新興歐洲分別下跌 5.94%、7.68% 及 6.72%。據美銀美林引述 EPFR 統計至 2 月 7 日，亞洲市場成為資金避風港，日本上周吸金 47.33 億美元；亞洲不含日本上週吸金 15.36 億。美股賣壓強勁，上週淨流出 334.95 億美元，將今年以來流入資金全數回吐 (見表)。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，步入金雞年最後一個交易日，今日封關一開盤便跳漲近百點，展望年後，他認為，國際盤勢仍將左右台股短線走勢，目前並未出現明顯主流股，但包含 3D 感測技術，伺服器，以及超跌的優質股，都有買盤進場承接，顯示現階段雖處於回檔整理的格局，但投資人對於這些族群相對較具信心。

在資金面上，廖哲宏表示，現階段投資人需觀察匯率與外資動向，來判斷資金動能與外資動向。在技術面，台股近日已在盤中跌破年線，但是就收紅 K 棒以及長下引線來看，底部接手的力道仍在；然要在短期內讓技術面轉佳，仍需要時間。

在題材面，廖哲宏表示，短線上盤面相對疲軟，除了受到國際盤勢的影響外，主要還是缺乏產業利多消息所致；建議投資者短期內或可避開手機營收占比較高的公司，長期則仍可往產業需求持續增長的領域留意並伺機布局。他表示，整體科技產業前景看好，但各題材表現不一，台股後市不必看淡。邁向後手機時代、人工智慧崛起，人工智慧、車用電子、雲端、物聯網及 3D 感測技術等成長新動能都有布局機會。在基本面仍相對健康、科技業不斷有新成長動能挹注下，遇市場拉回或持續整理，仍為分批布局或定期定額參與強勢台股基金的好機會。

在美股部分，安聯收益成長基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，強勁的就業數據，尤其平均時薪增速強，使投資人擔憂升息速度加快，引發市場波動加劇，讓美股跌破季線，美股三大指數上周均出現重挫。展望後市，他認為，不理性的恐慌賣壓加上可預期的殖利率上限以及良好的基本面與企業獲利，其實是長線的加碼良機。只是先前美股漲得太久，修正太少，此波修正相對急，市場震盪可能會比預期的長，因此建議，較積極的投資人可考慮分批低接，較穩健的投資人則可靜待市場跌幅止穩，再適度分批回補美國核心資產。

胡韡耀表示，聯準會官員面對上周股市表現，維持升息步伐不因此動搖，利率不變的訊號。就殖利率觀察，10 年期公債殖利率未破前波高點，且殖利率長期不易大幅偏離聯準會最終目標利率的 2.9%，顯示升息的負面影響應有限。此外，美國基本面與企業獲利仍偏相對正向，因此此波修正應屬不理性的恐慌性賣壓。他認為，近期全球股市的下跌提供了佈局機會，實質利率低、經濟成長強勁、美國稅改帶來的獲利成長等根本動能仍然存在。然而，位於高檔波動難免，為降低波動，他建議投資人，應透過廣納債券、股息、資本利得等三大收益來源的黃金比例，貼著美國大行情走，並減少股票等成長型資產在市場震盪時的震盪幅度，讓投組達到跟漲少跌的效果。

在歐股部分，安聯四季成長組合基金人莊凱倫表示，德國總理梅克爾打破長達四個月的政治僵局，其領導的基民盟 / 基社盟與社民黨達成聯盟協議。有消息指出，雙方已就聯合政府中的各部長職位達成一致協議。而英國央行一致投票贊成維持基準利率在 0.5% 不變，上調對經濟成長的預測。央行行長卡尼表示，英國通膨壓力可能走強，央行不會被侷限於特定的利率途徑。市場普遍預期英國央行將在 8 月升息。

在日股部分，莊凱倫表示，日本央行行長黑田東彥在眾院預算委員會上稱，堅持強有力的貨幣寬鬆政策，以實現 2% 通膨目標「對日本經濟的持續增長最為重要」，抑制市場對央行將提早縮減貨幣寬鬆規模的推測。在經濟方面，日本 2017 年 12 月景氣領先指標由 11 月的 108.2 下滑至 107.9，大致符合預期。

在新興市場部分，莊凱倫表示，農曆春節將至，近期中國 A 股出現獲利了結壓力。一般來說，股市連續上漲後回檔屬正常的技術性調整，多頭格局是否續行得觀察更多面向。她表示，目前基本面和資金面沒有太大改變，經濟環境穩定、企業獲利持續成長，且農曆春節過後，一年一度的兩會將召開，全國政協會議及全國人大會議將於 3 月 3 日及 3 月 5 日揭幕，兩會行情可望啟動，政策因素將支撐 A 股前景。

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