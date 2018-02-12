央行：1月份人民币貸款增加2.9萬億元 同比多增8670億元

據央行2月12日數據公布，1月末，本外币貸款餘額128.63萬億元，同比增長12.6%。月末人民币貸款餘額123.03萬億元，同比增長13.2%，增速分别比上月末和上年同期高0.5個和0.6個百分點。當月人民币貸款增加2.9萬億元，同比多增8670億元。分部門看，住戶部門貸款增加9016億元，其中，短期貸款增加3106億元，中長期貸款增加5910億元;非金融企業及機關團體貸款增加1.78萬億元，其中，短期貸款增加3750億元，中長期貸款增加1.33萬億元，票據融資增加347億元;非銀行業金融機構貸款增加1862億元。月末，外币貸款餘額8852億美元，同比增長9.2%。當月外币貸款增加473億美元。
1月末，本外币存款餘額173.27萬億元，同比增長10.3%。月末人民币存款餘額167.97萬億元，同比增長10.5%，增速分别比上月末和上年同期高1.5個和0.1個百分點。當月人民币存款增加3.86萬億元，同比多增2.38萬億元。其中，住戶存款增加8676億元，非金融企業存款增加221億元，財政性存款增加9809億元，非銀行業金融機構存款增加1.59萬億元。月末，外币存款餘額8357億美元，同比增長15.1%。當月外币存款增加448億美元。
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