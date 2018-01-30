〈國旅春節住房低迷〉平均訂房率連3年僅5成左右 觀光局指出一項關鍵

農曆春節即將到來，不過，在出國旅遊持續熱絡下，國旅遭逢排擠效應，依據交通部觀光局針對全台觀光旅館、旅館和民宿住房率調查 (截至 1 月 30 日為止)，除夕至年初五平均訂房率僅約 55.89%，觀光局指出，近 3 年來春節假期國內旅宿住房率平均在 5 成左右，除因國人出國導致需求減少，最大問題仍在新業者不斷投入致使市場供給增加。

據觀光局統計，2015 年農曆春節住房率為 66.16%，但到了 2016、2017 年已分別下滑至 52.6%、46.87%，即便目前初估 2018 年可望達 55.89% ，較過去兩年略有回升，實際數字並未出爐，但照目前所見數字可知，這 3 年來春節平均住房率已降至 5 成左右。

為拉抬國旅市場，觀光局今年春節期間加強輔導旅行社推出 46 條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，並輔導縣市政府、國家風景區管理處開行 43 條「台灣好行」景點接駁公車，其中，配合交通部公路總局持電子票證搭乘公共運輸優惠方案，於春節連假期間持電子票證搭乘「台灣好行」特定路線 (計 32 條)，可享有半價優惠。

觀光局也建議選擇國旅的民眾可購買「台灣好玩卡」進行遊程規劃，目前「台灣好玩卡」已整合各縣市好玩卡系統平台，只要購買任一張好玩卡上網註冊，即可以跨區域至其他縣市好玩卡網站加購旅遊商品，而舊有的好玩卡也可以上網註冊後重複使用。

另一方面，為避免春節期間交通過於壅塞，觀光局已協調 15 家主題樂園與各地公共運輸業者共同攜手，推出搭乘公共運輸入園的套票優惠或門票折抵等方案。

例如有小人國主題樂園及六福村主題遊樂園與台聯和新竹客運優惠方案、小叮噹科學主題樂園憑高鐵和台鐵票根入園 320 元、九族文化村搭乘台灣好行超值套票、劍湖山世界搭台灣好行憑票根入園 599 元、乘坐義大客運至義大世界持電子票證即享免費搭乘、8 大森林樂園憑台灣高鐵、台鐵、國光客運、屏東客運之乘車票根入園 280 元。

觀光局根據往年春節期間各觀光遊樂地區旅遊狀況，預估今年易壅塞熱門景點的周邊路段有金瓜石、九份、南方澳、八卦山大佛天空步道、日月潭、阿里山、布袋高跟鞋教堂、好美里彩繪村、北門水晶教堂、關子嶺、屏東縣台灣原住民文化園區、山川琉璃吊橋、花蓮縣鯉魚潭、卑南鄉綠色隧道、初鹿牧場、三仙台、水往上流和小野柳等地區。

此外，武陵農場、九族文化村櫻花季於春節期間正逢盛開，以及麗寶樂園都是易壅塞的熱門景點。