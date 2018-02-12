國務院同意蘭州、白銀高新區建設國家自主創新示範區

中國政府網消息，國務院在關于同意蘭州、白銀高新技術産業開發區建設國家自主創新示範區的批複中指出，同意蘭州、白銀2個高新技術産業開發區(以下統稱蘭州、白銀高新區)建設國家自主創新示範區，區域範圍為國務院有關部門公布的開發區審核公告确定的四至範圍。要深入貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照黨中央、國務院決策部署，全面實施創新驅動發展戰略，充分發揮蘭州、白銀的區位優勢、創新資源優勢和産業基礎優勢，積極開展創新政策先行先試，着力培育良好的創新創業生態，激發各類創新主體活力，深入推進大衆創業、萬衆創新，全面提升區域創新體系整體效能，積極探索欠發達地區通過科技創新實現跨越發展的新路徑，努力把蘭州、白銀高新區建設成為科技體制改革試驗區、産業品質躍升支撐區、人才資源集聚區、東西合作發展先行區、生態文明建設引領區。

批複同意蘭州、白銀高新區享受國家自主創新示範區相關政策，同時結合自身特點，積極開展科技體制改革和機制創新，在科技成果轉化、創新創業公共服務體系建設、科技金融結合、知識産權保護與運用、軍民深度融合、實現綠色發展、對外開放合作等方面探索示範。

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