衛計委：將繼續加大公立醫院綜合改革力度

在2月12日舉辦的國新辦新聞發布會上，國家衛生計生委副主任、國務院醫改辦主任王賀勝指出，公立醫院綜合改革是整個醫改中的一個非常核心的環節。2017年，全國所有公立醫院全面推開了公立醫院綜合改革，而且全部實行了取消藥品加成的政策，使公立醫院過去的服務收費、藥品加成收入、政府補助三個補償渠道改為了服務收費和政府補助兩個渠道，實現了新舊體制的平穩轉換。

公立醫院綜合改革主要開展了以下工作：一是落實醫療衛生服務體系規劃和公立醫院的功能定位，落實政府對公立醫院的投入責任。二是全面推進醫療服務價格改革，體現技術勞務價值。三是改革完善藥品生産流通的使用政策，在藥品采購中推行“兩票制”，降低藥品虛高價格。四是全面推行以按病種付費為主的多元複合型醫保支付方式，規範醫療服務行為。五是開展公立醫院薪酬制度改革試點，調動醫務人員的積極性。

王賀勝表示：“我們還以病人為中心，改善醫療服務，通過開展預約診療、日間手術、同級檢查檢驗結果互認等等一系列便民惠民措施。整體來看，我們全國公立醫院總體運行平穩，盡可能滿足了人民群衆日益增長的醫療服務需求。”王賀勝稱，接下來，將繼續加大改革的力度，提供更加優質、安全、高效的醫療服務，來提升人民群衆對醫改的獲得感。

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