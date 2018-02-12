【港股午評】 大市半日彈升210點 投資者感滿意？

港股今早出現反彈，升幅曾接近300點，重上29800點。投資者應該感到相當滿意吧？可是今早大市成交額未見活躍，只是略多於750億元，活躍程度不及上周。一方面與投資者經過上周的地獄一周後，對後市信心已有一定影響；另一方面港股通從明日起暫停，北水流入情況難免受到影響。

至於午後大市走勢如何？按今早市況而言，相信全日可以保持升幅，可是在午後升幅會否收窄？相信機會不少，始終會有不少投資者先行獲利離場，所以不建議投資者太進取。

恆生指數中午收市報29717點，升210點；國企指數中午收市報12003點，升102點，成交額為753.46億元。

今早大市得以反彈，與金融股及騰訊控股(00700-HK)表現較理想有關，其中騰訊更一度力迫420元。金融股及騰訊均為重磅股，要推高大市當時要借助有關股份的動力。至於午後騰訊及一眾金融股再上試高位？就如上文所說上周大市跌勢過份慘烈，投資者又怎會不審慎？所以不預期午後相關股份會再下一城。

不過近期友邦(01299-HK)表現似有起色，今早股價企穩在60元，相信與友邦在較早前率先下跌，所以股價已有較充份調整，同時友邦即將公布截至去年11月底業績。過去友邦公布前，股價會率先跑出，或許今次又再延續優良傳統。

手機設備股今早表現不俗，其中舜宇光學(02382-HK)升幅更接近4%。舜宇今早有突出表現，相信與有傳聞指出蘋果會在內地物色多兩名供應商，以為旗下產品提供臉龐識別有關。尚未知道消息準確性多大，投資者是否反應過敏？不排除。

至於油股今日下挫，與油價下跌有關，並無太多可以解釋之處，只可以說投資者要小心。

2018年2月12日中午12時37分

文﹕張偉倫

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