台灣人「金融素養」高於美國 男性「過度自信」高於女性

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行與世新大學財金系及今周刊合作，針對臺灣網民及台新銀行客戶進行「國人金融能力」調查、研究，調查結果顯示臺灣民眾的「金融素養」高於美國，金融素養、態度與投資報酬率呈現高度的正相關，但是高金融素養也產生「過度自信」的狀況，且男性的過度自信高於女性。

研究建議，培養自己的金融能力是理財的關鍵，有了對金融知識的掌握度，加上專業金融機構的協助，可降低因自信產生的偏誤，理財更能事半功倍。台新銀行客群經營處副總經理史筱平就表示，理財的第一步就是「做功課」，了解市場、商品才有助於規畫，如果能有專業的理財顧問進一步針對自己的需求進行全面評估，會讓個人理財藍圖更完整。

世新大學財金系引用美國每三年進行的金融能力問卷，將本次調查結果與 2015 年美國調查互相比較，在個別題目表現上，臺灣民眾對通貨膨脹、投資風險的知識掌握情況較好，在通膨題目有近 80% 的臺灣民眾答對，美國僅 60%。

但是在貸款、利率問題上，臺灣民眾答對比例僅 69%，低於美國的 75%。臺灣民眾雖在整體金融素養中高於美國，不過在債券與升息關係的問題上僅 4 成民眾答對，顯示對於單一金融商品的知識仍有待加強。



在問卷中發現，臺灣民眾投資有「物以類聚」的狀況，投資報酬率高的人，周邊親友在投資標的上也較多元，他們採取「雞蛋不要放在同一個籃子」的策略，降低投資風險。

史筱平說明，面對市場波動，正確的資產配置與設定停利、停損點能有效分散風險，透過專業的理財顧問為自己的資產把關，更有助於達到理財目標；台新銀行財富管理就以「因為專業，所以更懂你」為目標，投入人才培育打造專業團隊、運用數據了解客戶需求，並在客戶投資前後主動追蹤並即時提供市場資訊。