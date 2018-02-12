「港姐股」彌明生活百貨(08473-HK)低開2% 袁彌明：會專注業務發展

三隻創業板新股齊齊於今日上市，不過就「有人歡喜有人愁」，當中以香港土木工程承建商常滿控股(08523-HK)首掛表現最出色，開報0.8元，較招股價0.5元大升60%，惟升勢瞬間即逝，股價隨即回吐，最低見0.38元。

而被受觸目的「明星股」、由前港姐袁彌明創辦的護膚品及化妝品零售商彌明生活百貨(08473-HK)則開報0.265元，較招股價0.27元低近2%。

主席兼行政總裁袁彌明表示，對招股反應感到驚喜，坦言「沒想到超購這麼多」，強調會專注及做好業務，雖然股價是以市場主導，但隨著公司逐步擴充及發展，有信心未來股價會反映出來。

袁彌明又指，計劃在2020年3月底前增開5間店舖，雖然現時在銅鑼灣及旺角已有分店，惟該區市場仍未飽和，故有興趣於當地再開店；而目前店舖網絡未觸及之處，包括九龍灣及北區亦會考慮。

截至目前，彌明生活百貨收入主要來自線下實體店，線上收入僅佔整體收入的3%，袁彌明指，會將現有線上平台「升級」至生活方式(lifestyle)的網站，同時亦會爭取更多獨家代理品牌，冀令公司的產品種類愈來愈多。

至於首掛最愁的非香港機電工程服務供應商熒德控股(08535-HK)莫屬，開報0.15元，較招股價0.17元低11.8%。

行政總裁兼主席潘正強指，股價有上有落屬正常現象，公司會積極投標公營及私營項目，對未來前景充滿信心。

此外，轉板的立基工程(01690-HK)則開報0.305元，與前收市價相同。而原定於主板掛牌的香港石油化工產品分銷商域高國際(01621-HK)，則因接獲監管機構查詢而宣布延後上市。

文：黃和美

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