傳高通博通14日會面 讨論後者1210億美元收購提議

路透社援引知情人士報道，高通(Qualcomm)和博通(Broadcom)計劃于周三會面，讨論後者1，210億美元的收購提議，這將是兩家半導體公司首次讨論這一潛在交易。

博通上周將現金加股票收購提議從每股70美元上調至82美元，并作出其他讓步，包括若反壟斷部門禁止交易，博通將向高通支付80億美元分手費。

高通上周四表示，博通的新提議仍然低估了公司價值，也缺乏該公司期望的堅實的監管承諾。不過高通提出與博通會面，看能否找到辦法解決其所稱的報價“估值與确定性嚴重不足”的問題。

作為收購提議的一部分，博通還與高通股東發起一項計劃，以更換高通董事。兩家公司將在2月14日會議前與代理顧問公司ISS和Glass Lewis會面，讨論高通股東應當在3月6日的投票中支持他們的原因。

消息人士周日稱，博通上周曾要求在周末會面，但現在已經同意改在周三。消息人士要求匿名，因會議細節并未公開。

暫時無法聯系到高通和博通回應置評請求。

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