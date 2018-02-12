吃喝玩樂衣食住行 阿里新零售無處不在

阿里新零售版圖再有新擴張，最新動向是以54億入股居然之家15%權益；吃喝玩樂衣食住行，新零售可謂無處不在!

阿里巴巴11日宣佈，投資家居建材企業北京居然之家。根據協議，雙方會打通會員系統，以及推進商品數字化，同時還會共同打造雲裝修平台，從裝修設計、材料購買和施工管理全鏈路重構家裝行業模式，實現線上線下無縫融合，為消費者帶來優質的購物和服務體驗。居然之家在中國29個省市自治區的223家門店將進行全面數字化升級；截至2017年底，居然之家已在全國開設223家門店，市場銷售額超600億元；按照規劃，居然之家將在2022年之前實現線上線下完全融合，實體店數量超過600家，市場年銷售額超過1000億元。

阿里巴巴自2016年全面啟動新零售戰略以來，已是八路縱隊分進合擊，在家電數碼有蘇寧，服飾百貨有銀泰商業，快消商超有盒馬、大潤發，家居家裝有居然之家，餐飲生活服務有口碑，品牌數字升級主陣地有天猫，城市鄉村雙通路上有農村淘寶，而社區小店升級則有零售通智慧小店。

從吃喝玩樂到衣食住行，新零售已經無處不在。綫上綫下全面貫通，綫上的阿里中國零售平台活躍用戶達5.8億，淘寶店鋪上千萬家，天猫全球品牌18萬；於綫下近10萬智慧門店，百萬門店綫上綫下打通；已有56個國家和地區的品牌，實現成交覆蓋225個國家和地區居民。

城市到鄉村新零售亦全覆蓋。新零售標杆的盒馬鮮生全國開店已達30家。天猫與蘇寧綫上綫下融合加深，通過體系共融、渠道共享和大數據價值挖掘，近百家門店賣場已變身新零售樣皮間；天猫百萬件貨品在大潤發華東地區20個城市166家賣場上架。

新零售中國方案引領全球商業變革。星巴克聯手阿里開出全球最大新零售門店，梅西百貨天猫開雙店渴望年輕消費者，LVMH高管考察家時代，紐約時裝周携手天猫為本土設計師打造中國日。

新零售已驅動消費升級，拉動中國經濟。商務部告顯示，2017年綫上綫下融合成趨勢，5年來實體零售首次回暖，社會零售進入黃金期。銀泰雙11客流同比長59%，銷售同比增長51%。新零售為中國實體商業變革拉出“大陽綫”。

新零售戰線已漫延至家居住屋，騰訊又如何接招? 家居綫下店紅星美凱龍、百安居甚至宜家會否迎來翻雲覆雨時刻? 大家拭目以待。

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