熱門股─蘋果HomePod開賣 法人看好挹注瑞儀淡季營運

背光模組廠瑞儀 (6176-TW) 傳出獲蘋果首款智慧音箱 HomePod 上蓋模組組裝訂單，隨著 HomePod 開賣，雖然公司不評論單一客戶及產品，但法人看好可望挹注淡季營運，1 月營收 45.44 億元，月減 8.35%，但年增 8.18%，周五逢美股重挫拖累台股大盤再度大跌，瑞儀股價逆勢由黑翻紅，收在 74.8 元，重新站上 5 日線及各均線之上。

蘋果加入智慧音箱市場，研調機構認為，在包括 Amazon、Google、小米、阿里巴巴都努力耕耘這塊市場下，整體市場發展蓬勃，預估在蘋果加入後，Amazon 市占率將由 69.1% 下降至 50.8%，仍居市場之冠， Google Home 系列則為 21.6%，預估蘋果 HomePod 市占率約達 8.9%。

蘋果 HomePod 開賣，市場傳出供應鏈已從 11 月開始拉貨，瑞儀成為 HomePod 上蓋模組獨家供應商，法人認為，HomePod 上蓋模組出貨單價約跟 MacBook 相當，受惠於新品上市，預期今年上半年拉貨量更大，將挹注瑞儀在淡季的營收及獲利表現。

瑞儀去年第 3 季營收 144.85 億元，創近 7 季新高，毛利率 13.77%，稅後純益 7.79 億元，每股純益 1.68 元；累計前 3 季稅後純益 22.61 億元，每股稅後純益 4.86 元；去年第 4 季營收 147.69 億元，季增 1.96%，表現符合法人預期。

台股大盤連日來受美股重挫衝擊，瑞儀股價周五表現搶眼，早盤以 70.2 元開低，回測先前的 70 元低點價位，但在買盤進場下股價由黑翻紅，一度拉升至 74.9 元，終場收 74.8 元，上漲 1.76%。