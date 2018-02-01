台灣大連6年奪電信獲利王 今年財測EPS 5元

台灣大 (3045-TW) 今 (1) 日召開法說會，公布去年財報及今年財測，去年全年每股純益 5.21 元，財測達成率 99%，連續 6 年居電信獲利冠軍；今年財測營收 1231.4 億元，年增 5%，每股純益 5 元，年減 4%，負成長主要是受今年起公司營所稅稅率從原先 17% 調高為 20% 的影響。

台灣大指出，去年第 4 季營收 317.6 億元，年增 4%，達成當季財測 102%，累計去年營收 1171.7 億元，約與 2016 年持平，達成財測 99%，主要營收項目為電信 773.7 億元、有線電視 63.9 億元、零售 332.4 億元。

去年第 4 季營業利益 43 億元，年減 8%，財測達成率 97%，累計去年全年營業利益 190.9 億元，年減 5%，達成率 103%；去年第 4 季稅後純益 24.4 億元，年減 29%，達成率 74%，累計去年稅後純益 141.9 億元，年減 7%，達成率 99%。

去年第 4 季每股純益 0.89 元，年減 30%，累計全年每股純益 5.21 元，年減 7%，達成率 99%，為電信業之冠。

去年第 4 季 EBITDA77.8 億元，年減 5%，達成率 98%，全年 EBITDA327.8 億元，年減 3%，達成率 101%；去年第 4 季資本支出 57.4 億元，去年資本支出 205.2 億元。

台灣大指出，今年財測營收 1231.4 億元，年增 5%，主受惠手機用戶數穩定與高用戶平均貢獻度加持；今年財測 EBITDA320.9 億元，年減 2%；營業淨利 180.1 億元，年減 6%；稅後純益 136 億元，年減 4%；每股純益 5 元，年減 4%。

台灣大表示，造成每股純益負成長，主要是受到今年起公司營所稅稅率從原先 17% 調高為 20% 影響；今年各季的 EPS 預測目標分別是，第 1 季 1.18 元，第 2 季 1.31 元，第 3 季 1.28 元，第 4 季 1.23 元。

台灣大今日董事會通過增加今年度資本支出預算 74 億元，包括行動業務 49 億元，固網業務 14 億元，有線電視業務 8 億元，momo 及其他子公司業務 3 億元；另外，為強化財務結構，董事會決議發行無擔保普通公司債，發行總額不超過 150 億元。

台灣大總經理鄭俊卿指出，今年底 3G 用戶將轉 4G，今年整體行動電話用戶將可達 730 萬戶，他表示，台灣大除掌握 4G 頻譜及網路建設優勢，在電子商務及 OTT 服務市場也有一席之地，面對傳統電信業務市場挑戰，有信心維持自由現金流量穩定。