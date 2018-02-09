茂林-KY今年衝刺三大市場 原料價格續漲是營運挑戰

茂林 - KY (4935-TW) 董事長李滿祥今 (9) 日指出，今年營收將優於去年，主要成長動能來自大尺寸(電視)、及小尺寸今年營收都將有雙位數的成長，還有主力穿戴客戶也將獨立成一個業務，不過占電視成本達 7 成的原料 PMMA 價格持續走揚，將是今年的挑戰。

茂林 - KY 今日公布 1 月營收達 4.34 億元，月增 1.71%，年增 13.26%，董事長李滿祥指出，今年包括電視、穿戴、車載應用都是業務衝刺重點，但是占電視成本達 7 成的原料 PMMA 價格持續上漲，將是今年的挑戰。

李滿祥表示，PMMA 價格去年從每噸 2300 美元年底漲到 2900 美元，去年第 4 季反應原料漲價，調漲價格約 5-10% 來反應 ，改善去年第 4 季毛利率，原預計今年第 1 季效果會更好一點，但沒想到 PMMA 又漲上去，現在每噸達 3000 美元，可是第 1 季已經沒有再調漲價格反應的可能。

他坦言，PMMA 價格持續上漲，是今年一大挑戰，預期要等到新產能開出，才有可能讓價格不再持續上漲；為改善原料成本問題，茂林積極研發導入 PS 來取代 PMMA，降低原料成本。

李滿祥指出，今年營運主軸包括電視，穿載部分的機會都不錯，由於運動、健康、休閒的風潮帶動，最大穿載產品客戶今年 1 月的營收占比達 25%，毛利率也比電視好，去年小尺寸產品 (包含穿載及車用等) 營收占比 29.5%，今年將把穿載大客戶單獨拉出來。

在產能部分，李滿祥表示，目前銅鑼廠有 5 條線，今年將把 10 條線架好，產能利用率已達 6 成；另外，中山則有 7 條產線；去年電視導光板，出貨近 1300 萬片，法人預估今年挑戰 1500 萬片，主要是受惠韓系客戶新機加入，包括 65 吋，75 吋，82 吋產品，預估可在今年 6-7 月出貨。

茂林指出，今年除了電視平均尺寸持續放大，韓系客戶新機也持續增加，將有助衝刺 TV 用導光板市占率；穿戴應用部分，由於客戶產品定位清楚，且結合專業運動、時尚穿搭、健康管理等要素，預期市場接受度將大幅提升。

車載用導光板包括 LOGO 號誌、後照鏡顯示、中控、音響、排檔桿顯示等車室空間發光源應用擴大，都將成為今年發展重點；茂林強調，將利用銅鑼廠高自動化設備，完成導光板由原料到包裝、出貨一貫化生產，大幅提高導光板生產效率，且導入智慧生產，今年將以更具競爭力的優勢拉升市場占有率。

茂林今日舉辦尾牙，席開近 80 桌，總獎額上看 400 萬元，最大獎為現金 3 萬元。