盤前財經大事搶先讀2018年2月12日

今日操盤前瞻

台股封關

法說會：力旺

股東臨時會：日月光、矽品

增資股上市：台泥、金穎生技、欣銓、鎧勝、汛得、寬宏藝術、華研



〈鴻海尾牙〉郭台銘：威斯康辛面板廠最快 4 月底動土

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘昨 (11) 日透露，美國威斯康辛州面板廠的動土時間當然是希望越快越好，目前預估最快將在 4 月底正式動土。閱讀全文...



王雪紅親征 MWC 擔任演講嘉賓 傳宏達電將有中階機亮相

今年 MWC 預計將有 208 個國家、超過 2300 個廠商參展、10 萬名與會者參與，宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅率隊親征，同時首度擔任主題演講嘉賓，將以創造更好的內容和媒體為題發表演說；至於今年新旗艦機的發表時間，目前仍未對外透露，市場推測在 MWC 露臉的機會不大，外傳將亮相的可能是中階機。閱讀全文...



〈名師解盤〉美股震撼教育周驚魂未甫 台股封關日得先拚收復年線

台股上周受到美股單周出現 2 次千點重挫拖累，指數從 11150 點一路跌到 10189 點，跌點也一度進逼 1000 點，連年線也遭摜破，創下近 1 年半年來年線首次失守。展望本周，法人表示，美股狀況仍不穩定，雖有止穩跡象但依然震盪，由本周只有周一一天的封關交易日，基本上還是要盡速收復年線，以免多方士氣潰散，也才能保留農曆年後的紅盤火種。閱讀全文...



〈鉅亨主筆室〉低價股反攻、春季奇襲？！

不少投資者多是在股價上揚之後，才從公開資訊中獲知，這的確是一家好公司。但對於已經上揚股價而言，投資者多會感嘆介入時機已晚，這時候投資者會有幾種選擇。閱讀全文...



〈觀察〉金融監理沙盒為金融科技帶來無限想像 卻恐面臨 4 大挑戰

簡稱為金融監理沙盒的《金融科技發展與創新實驗條例》，是用來鼓勵金融科技創新、突破老舊法規綁手綁腳、讓有未來性的產品業務獲得「實驗」機會的全新法案，金融監理沙盒上路，雖然可望開啟未來金融科技世界的無限想像，但絕不能天馬行空，畢竟金融業是特許行業，預期金融監理沙盒將面臨 4 大挑戰。閱讀全文...