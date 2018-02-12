港股早段升逾200點 騰訊(00700-HK)升近2%

港股承接上周五美國股市升勢，高開206點，其後大市升幅擴大，恆生指數最新報29752點，升244點；國企指數最新報12066點，升164點。
股王騰訊控股(00700-HK)今早表現，最新報414.6元，升1.8%，其他科技股方面，閱文集團(00772-HK)最新報73.05元，跌0.3%，易鑫集團(02858-HK)最新報5.64元，升0.4%，雷蛇(01337-HK)最新報2.97元，升1%。
內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.82元，升1.3%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.58元，升0.8%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.19元，升0.5%，郵儲銀行(01658-HK)最新報4.57元，升2%。
內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報13.34元，升1.7%，瑞安房地產(00272-HK)最新報2.15元，跌16.7%，中國恆大(03333-HK)最新報21.6元，升1.9%。
金融股方面，友邦(01299-HK)最新報60.2元，升1.5%，匯豐控股(00005-HK)最新報80.05元，升0.3%，香港交易所(00388-HK)最新報260.8元，升1%。
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