走春別錯過的超商特色店 這些店你打卡了嗎？

由於國內超商密度相當高，統一超 (2912-TW) 和全家 (5903-TW) 皆積極以在地化差異打造特色店，隨著農曆年節到來，民眾到各地走春可別忘了看看超商業者推薦的各地特色店，即便是超商，也是現正熱門的打卡夯點。

進入 2018 年後，7-ELEVEN 除了推出「未來形象店」和無人商店「X-STORE」展現品牌差異化的經營策略，統一超表示，近來在新竹、南投、彰化和台南等地陸續開出近 70 家特色門市，分別位於風景型、幹道型、住宅型等商圈，目前特色店門數達 900 家，已進駐台灣 368 鄉鎮中的 214 處，預估年底將達 1150 家，等於每 5 家 7-ELEVEN 中就有 1 家特色店。

7-ELEVEN 新北市成峽門市。(圖：統一超提供)

7-ELEVEN 指出，新開的特色門是部分甚至已經在社群媒體中引發討論聲量，如以彰化福興鄉西瓜節為主題的福鹿門市、如韓流咖啡廳的新竹內灣騰達門市、以三峽老街發想的新北市成峽門市、融合棒球歷史軌跡的嘉義東區嘉義大門市。

7-ELEVEN 彰化社腳門市。(圖：統一超提供)

全家也指出，特殊裝潢或布置的店舖已成為不少民眾出遊造訪的熱門景點，更會成為 IG、臉書新興熱門的打卡處。

全家苗栗公館店。(圖：全家提供)

其中，由於近來近來旅遊景點、餐廳紛紛吹起文青風，全家也有不少隱藏版的文青風店舖，例如台中金站店、大雅文雅店和台中金福星店。

而寒假期間不少家長都會帶小孩出遊，全家也貼心整理適合親子共同前往的特色店舖，如麗寶店，台中科博館店。

想要走藝文路線的民眾，別錯過公館農會店和杉林農會店，位於苗栗的公館農會店，結合傳統客家三合院特色，具有 50 年代風格的古早味風。

全家九份觀景店的座位區。(圖：全家提供)

全家仁愛高山青店戶外座位區。(圖：全家提供)

另一方面，全家也推薦九份觀景店，不僅有木質招牌，充滿濃濃懷舊風情，休憩區也仿造古早茶館設計；而位於南投縣仁愛鄉的仁愛高山青店，除了有泰雅族原住民風格的圖騰，戶外的座位休憩區可遙望清境的歐式建築。

而喜歡海景的人，到屏東的枋山觀海店、綠島朝日店都可在座位區欣賞到美麗海景，其中，綠島朝日店是全家最東邊的店舖，而枋山觀海店是全台灣離海最近的全家便利商店，走出休憩區就可直接到海灘。