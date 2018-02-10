騰訊(00700-HK)匯控(00005-HK)ADR收升

美股3大指數觸底回升，港股ADR指數按比例計算收報29581點，升73點，升幅0.25%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報408.1元，較港收市升0.7元；匯豐控股(00005-HK)ADR報80.34元，較港收市跌升0.54元；港交所(00388-HK)ADR收報257.92元，較港收市跌0.28元；中人壽(02628-HK)ADR收報23.24元，較港收市升0.09元。
建設銀行(00939-HK)ADR收報7.72元，無升跌；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.56元，較港收市升0.03元。
中移動(00941-HK)ADR收報75.04元，較港收市升0.44元；聯通(00762-HK)ADR收報10.19元，較港收市跌0.07元；中電信(00728-HK)ADR收報3.52元，較港收市無升跌。
油股表現向下，中石油(00857-HK)ADR收報5.33元，較港收市跌0.05元；中海油(00883-HK)ADR收報10.98元，較港收市跌0.18元。
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