美股盤中─ 道瓊週四大跌1033點後 反彈上揚 一度大漲342點

道瓊與 S&P 500 週四均大跌，進入了回檔領域。美國股市今日反彈上揚，道瓊一度上漲 342 點，隨後削減漲幅。

台北時間 00:03

道瓊工業平均指數上漲 40.88 點或 0.17% 至 23901.34。

Nasdaq 指數上漲 28.26 點或 0.44% 至 6805.41。

S&P 500 指數上漲 10.89 點或 0.46% 至 2591.89。

週四，道瓊大跌 1033 點，本週第二度出現如此跌幅。週四收盤為止，道瓊創下 2008 年 10 月以來最大單週跌幅。

股市近來的這波動盪走勢，於上週五開始。上週五，道瓊大跌 666 點，美國公布 1 月就業報告較預期強勁，引發了通貨膨脹擔憂，為股市帶來利空。週一，美國 10 年期債券殖利率上升至四年高點，股市跌勢加速，道瓊再重挫 1175 點。

當波動率上升，ETF 價格因而下跌，亦加重了本週股市的賣壓。

分析師說，通貨膨脹開始上升，央行的量化寬鬆 (QE) 即將結束，為股市帶來壓力。自通貨膨脹危機以來，這是股市首度出現 10% 的回檔。

殖利率自數年高點回檔，助使道瓊於週二上漲 560 點。週三，股市依舊穩定。但隨後經濟消息強勁，英國央行官員發表鷹派談話，債券殖利率再度上升，引發了週四股市的沉重賣壓。

週五，10 年期債券殖利率小幅上升至 2.85%。

儘管本週的股市讓許多投資人感到擔憂，但有華爾街分析師相信，近來的波動不致持續造成影響。

投資人亦注意國會通過的預算協定。該協定有助支撑股市，但投資人亦擔憂該協定意味赤字增加。