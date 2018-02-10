〈抗跌保本投資術〉不會一路牛市 4種標的可當避風港

本周全球宛如股災劇烈震盪，就連史上最長萬點行情的台股，一周內也暴跌 754 點，資本市場本來就不會一路牛市，行情震盪時，除了保有現金定存，投資還可以選擇：一、優質高殖利率股；二、金融股特別股；三、債市或債券基金；四、平衡型基金等，都是可以「抗跌保本」的標的。

資本市場其實也很「無常」，在股市劇烈震盪，甚至擔憂市場反轉時，定存成了保本首選，由於每家銀行高利率存款條件都不同，投資者可根據個人所需選擇。不過定存固然保本，若提前解約，會損失約兩成的利息。

★高殖利率股

對存股族來說，當然都知道要選「高殖利率股」，但殖利率多少算高殖利率？分析師建議最好近 5 年平均維持 5% 以上，雖然台股已萬點多時，仍要堅守 5% 的基本門檻。

此外，「穩健獲利」的高殖利率股也是選股重點，獲利穩定性可以用 ROE(股東權益報酬率) 來判斷，條件以近 5 年平均 ROE 大於 15% 為基準，公司若具有獨佔利基或具龍頭地位更佳。

★金融股特別股

除了高殖利率股，在市場震盪的時候，金融股特別股股價往往不太受大盤賣壓的影響，因為台灣金融股違約的機率很低，再加上特別股本質上非常類似債券固定的配息比率，存股族的朋友除了選擇股票之外，也可以搭配銀行特別股來平衡股市波動風險。

★債市或債券基金

投資人平常就要保留部分現金在債券市場，既擁有比定存高的利息收入，而且隨時可贖回，利息又不打折扣，以免股市反轉時，手上沒有資金可投入。

債券和存款帳戶最大不同在於投資人可以在債券到期還本前把債券賣給第三者，但銀行存款帳戶不能轉讓給其他人，債券是可轉讓的借據，是具有市場流通性及移轉價格的有價證券。

債券大致分為政府債、公司債與金融債。不過由於債券交易額度高，較適合法人投資。

除了買台灣政府公債，一般散戶也適合投資債券型基金。債券型基金由於波動小，在資產配置中扮演避險角色，以降低整體資產的波動性，可追求穩定的報酬率。

★平衡型基金

建議穩健型投資人可以運用全球組合平衡基金，透過基金在股、債、匯市等多重資產的組合佈局，分散參與風險性資產投資機會的波動風險。所謂平衡型基金，是採股債平衡、多重資產組合投資策略因應，統計投信發行的海外組合股債平衡基金中，有 26 檔基金連續 3 年都正報酬，這些都是這幾年讓投資人沒賠錢的基金。

全球金融環境變化瞬間，維持正報酬是投資最大目標，群益多重資產組合基金經理人劉佳奇表示，整體來看，接下來的佈局難度提高，風險機會並存下，投資人有將資金移往安全的標的趨勢，海外組合平衡基金不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，都有助投資組合效益。