國泰金1月獲利奪雙冠王 新光金破紀錄 富邦金被擠到老三

上市櫃金控 1 月獲利出爐，國泰金 (2882-TW) 以「獲利絕對數」、「每股純益 (EPS)」領先，奪下雙冠王；而新光金 (2888-TW) 更因大幅實現國內外股債資本利得，單月獲利衝高達 103.08 億元創下史上單月新高，一舉打敗富邦金 (2881-TW)，破天荒地躍居獲利亞軍；國泰金、新光金在 2018 年首月獲利就達百億元，雙雙打敗富邦金，富邦金 1 月獲利僅是國泰金一半，連新光金都比不上，被擠到獲利老三。

國泰金 1 月獲利超級亮眼，大賺 145.7 億元，創史上單月新高，每股純益一舉突破 1 元，高達 1.16 元。

新光金控在沒有認列遞延所得稅利益前提下，加上大幅實現國內外股債資本利得，獲利一舉推高到 103.08 億元、也是史上最佳，EPS(每股盈餘) 為 0.99 元。

連 9 年獲利稱霸金控業的富邦金控，1 月稅後純益 76.52 億元，雖然較去年同期大幅成長 213%，但若以獲利絕對數看，富邦金 1 月獲利約只有國泰金一半，每股純益 0.75 元，也落後新光金，拱手讓出獲利王寶座。

富邦金控表示，子公司富邦人壽 1 月稅後淨利達 50.3 億元，獲利來自資本利得及承保績效帶動獲利成長，因所得稅法修正而認列遞延所得稅利益約 12 億元。富邦人壽初年度保費收入（First Year Premium）達 204 億元；總保費收入（Total Premium）為 591 億元，較去年同期成長 10%。另一子公司、北富銀年 1 月稅後淨利 22.03 億元，較去年同期成長 9%，主要受惠淨利息收益成長，北富銀 1 月逾放比 0.21%，備抵呆帳覆蓋率為 648.5%。

中信金雙引擎發威獲利創單月新高 玉山金股利政策將提高現金

中信金控 (2891-TW) 自結 1 月盈餘，在銀行、保險雙引擎發威下，1 月單月稅前純益為 62.13 億元，稅後純益為 64.68 億元，EPS 為 0.33 元，再度寫下金控成立以來單月獲利新高佳績。

中信金獲利亮眼，主要是因為銀行業務部份，財富管理產品銷售動能強勁，帶動手續費收入提升，較上月增加 51%，海外獲利動能亦有成長。保險業務方面，本月保險銷售動能表現搶眼，首年保費收入成長超過 50%，投資獲利亦佳，所得稅費用則因所得稅法修正，產生遞延所得稅利益。

今年 1 月投資市場大好，各大銀行財富管理業務大豐收，玉山金控 (2884-TW) 自結 1 月稅後純益 19.2 億元，也創玉山金成立以來新高，EPS 達 0.19 元。隨玉山金控資產突破 2 兆元、股本達 1018.55 億元，黃男州表示，未來股利政策將以提高現金為方向，預估今年現金股利可能就會比去年高。

兆豐金 1 月擺脫提存包袱 元大證券貢獻元大金獲利逾 5 成

兆豐金 (2886-TW) 自結 1 月獲利，去年底因增提慶富案與興航案的備抵呆帳衝擊獲利，1 月份沒有提存包袱後，獲利回復常態，金控稅後純益為 24.34 億元，EPS 為 0.18 元。

元大金 (2885-TW) 子公司元大證券靠著 1 月台股大漲，大賺 11.66 億元，貢獻元大金 1 月獲利逾五成；元大銀行在合併大眾銀後，因大眾銀特別股去年底到期，相關匯損因素消失，因此元大銀 1 月獲利 6.9 億元，也貢獻良多，使得元大金 1 月稅後純益達 20.04 億元，月增 352.37%，年增 98.02%，EPS 為 0.17 元，緊追在兆豐金之後。

永豐金 1 月獲利創歷史單月新高 第一金 1 月提存逾 8 億元

受惠銀行保險佣金增加、財富管理手續費成長，永豐金 (2890-TW) 自結 1 月稅後純益 15.41 億元，年增率近 6 成，每股純益 0.14 元，創下歷年單月新高；永豐金業績表現亮麗，來自於本業核心收益增加，加上元月沒有大額呆帳提存，獲利動能穩健。

第一金 (2892-TW) 單月稅後純益 17.59 億元，年增 15%，每股純益 0.14 元，第一金表示，核心子公司第一銀行單月提存約 8.05 億元，主要是因應去年提存慶富案後，備抵呆帳覆蓋率較低，因此在 1 月多提一些，將覆蓋率提高到 270%，比之前平均水準高出不少。

台新金 1 月獲利年增三成 開發金獲利年增 685%

台新金 (2887-TW) 自結 1 月稅後純益 14.4 億元，較去年同期增加 3.3 億元，年成長 30%，每股盈餘 (EPS) 為 0.13 元。台新銀行 1 月稅後淨利 12.2 億元，較去年同期增加 3 億元；1 月核心業務獲利動能穩健，財管手續費收入及投資收益明顯增長，稅後盈餘較去年同期成長約 33%。此外，截至 1 月底逾放比率為 0.24%，備抵呆帳覆蓋率為 535.71%。

開發金 (2883-TW) 自結 1 月稅後獲利 17.66 億元，每股純益 0.12 元。發言人張立人表示，1 月獲利較去年同期大幅成長 685%，也是歷年來元月單月獲利最高。

張立人表示，主要是因 1 月美股創新高及臺幣升值帶動資金湧入權值股，有利於資本市場交易動能及個股評價表現，獲利受惠經紀業務營收、投資部位評價增長，以及認列中壽轉投資收益。

國票金股市投資獲利了結大進補 日盛金今年獲利目標成長 10-15%

合庫金 (5880-TW) 自結 1 月稅後純益 14.51 億元，每股盈餘 0.11 元，有鑑於獲利動能良好，子公司合庫銀行在元月預先增提逾 11 億元備抵呆帳準備金，導致 1 月自結稅後純益僅 11.63 億元。

國票金 (2889-TW) 同樣受惠於 1 月股市大好，趁機逢高部分獲利了結，推高 1 月自結稅後純益 2.75 億元，年增 83.26%，每股純益 0.1 元。

華南金 (2880-TW) 單月稅後純益 9.8 億元，每股純益 0.09 元，在各家公司獲利都較去年大幅成長下，華南銀行 1 月表現僅與去年同期相當，使得華南金獲利排名掉到倒數第二。

日盛金 (5820-TW) 自結 1 月合併獲利 2.47 億元，每股稅後 0.07 元。日盛金自結去年稅後純益 23.39 億元，今年獲利的預算數，設定為較去年成長 10-15%。

整體來說，去年 1 月因為有農曆春節，營業天數較少，加上今年 1 月有股市火熱加持，所以各家金控年成長都表現不俗，但是今年農曆春節落在 2 月，而且 2 月初，全球就爆發股災，預期 2 月金控獲利數字不會太美。