〈觀察〉網購業殺很大 這二大業者成功寫出獲利方程式

去年電商平台獲利表現兩樣情，網家 (8044-TW) 罕見出現單季虧損，商店街 (4965-TW) 更是第 3 季單季就虧掉超過一個股本，反觀富邦媒 (8454-TW) 去年獲利創新高，東森 (2614-TW) 轉投資東森購物也維持獲利成績，其關鍵都在於商品差異化和多樣化，當商品價格高度透明時，如何提供其他平台沒有的商品和服務，進而養出忠實顧客群才是獲利關鍵。

富邦媒去年第 4 季獲利創單季次高，而全年獲利也創下歷史新高紀錄，稅後純益 12.7 億元，每股純益 (EPS)9.07 元，在電商業者中率先公布全年財報。

東森購物去年前 11 月自結稅前淨利 3.65 億元，每股稅前淨利 3.58 元，其中，11 月獲利約 5000 萬元，月增 78%，年增幅更高達 144%。

反觀網家去年第 3 季驚見虧損 1451 萬元，比起前一年度同期獲利 1.7 億元是天壤之別，每股虧損 0.12 元，更是 10 年來首度見到單季虧損，導致前 3 季稅後純益僅 3.26 億元，年減 47%，EPS 2.78 元。

而商店街第 3 季虧損達 3 億元，每股虧損多達 12.64 元，創單季虧損最大，使前三季每股虧損多達 15.45 元。

網家總經理蔡凱文日前曾指出，今年將是另一個電商的起點─資源戰時代來臨，消費者取得商品的成本將越來越低，同時小型電商恐遭邊緣化，也坦言「盈餘雖會成長，成長幅度可能會沒有那麼漂亮」。

富邦媒總經理林啟峰日前在雙 11 檔期時也表示「較百貨公司周年慶還要便宜，百貨公司周年慶換算下來頂多是 75 折、8 折回饋」，在這樣的說法下，代表在商品價格高度透明化的時代，零售業者更加難做。

那麼為何富邦媒、東森購物能繼續穩住獲利，富邦媒甚至還能創高？關鍵仍在差異化的服務和商品。

東森集團總裁王令麟極力從雅虎挖角來的電商事業部執行長王志仁去年上任後，成功優化東森購物商品結構和供應鏈，在網購最大檔期雙 11、雙 12 已見成效，由於整體促銷品年增多達 10 倍，且原廠品牌達 90%，推升雙 11 整體銷量年增 80%。

而富邦媒去年看準國人出國喜歡到 OUTLET 搶便宜的趨勢，推出名品匯頻道，於去年底再推出網路書店，成功吸引新客群。

富邦媒已透露，後續還計畫推出線上電影、線上音樂串流等服務，甚至正計畫 1-2 年內在台北市區內提出最新的「物流策略」，暗示可能將跨入美食外送的領域。

展望 2018 年，網家已示警，電商業者正面臨資源戰的一年，除了商品結構調整得更多樣化，如何透過商品不同的定位來鞏固不同的消費客群、透過新技術如 AI 來提升平台服務、基礎系統建置的更完善，將是各家業者要面臨的課題。