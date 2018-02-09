餐飲業淡季不淡 美食-KY 1月營收創單月次高

連鎖餐飲集團陸續公布 1 月合併營收，美食 - KY(2723-TW) 繼續繳出亮眼成績，營收 21.43 億元，月增 8.65%、年增 9.25%，創單月次高表現，在持續展店下淡季效應式微，瓦城 (2729-TW) 則因今年農曆年節延後至 2 月，比較基期高，月營收 3.05 億元，月減 12.91%、年減 25.22%。

美食 - KY 1 月已在華盛頓州和加州陸續開出 3 間新門市，美國門店總數到 43 間，美國已是成長最快的市場，美食強調，目前在西雅圖大都會區僅有 3 家分店，將是中長期在美展店的重點區域。

在中國市場方面，1 月同店銷售維持正成長，帶動營收穩定增加；而在台灣，農曆年節需求成功帶動禮盒業績。

瓦城則指出，由於今年農曆年落在 2 月，1 月相對淡季，不過集團今年年菜銷售和春節訂席皆獲佳績，年菜至今已成長超過 10%，又以 1010 湘買氣最熱，去年新推出的品牌時時香也受到消費者青睞，銷售已優於預期。

另一方面，瓦城集團旗下各品牌春節期間訂席熱況更勝往年，除夕到初三訂位幾近滿席，初四、初五也達 80%；至於尾牙和春酒旺季檔期，今年訂單較去年成長近 10%。

瓦城也表示，為因應顧客年節送禮需求，特於今年春節期間限量推出《獨家專送心坎禮》，除透過專業團隊銷售現金禮券，另提供專屬印製賀詞和快遞親送到府服務，藉由更客製化的服務開拓新客源。