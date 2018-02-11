〈鉅亨看世界〉比特幣中國達人

《富比士》雜誌 2 月 7 日公佈了史上第一份「虛擬貨幣創業億萬富翁」名單，其封面人物卻不是排名第 3 的瑞波幣創始人 Chris Larsen，而是位列第 3 的趙長鵬，他也是前 10 名中唯一的中國人。

FX168 財經網報導，目前，全球總共有 1500 種虛擬貨幣資產存在，總價值 5500 億美元，比 2017 年年初高了 31 倍。虛擬貨幣的漲跌比股市還要癲狂百倍，大起大落的走勢，吸引了很多淘金客前來冒險。

然而在淘金時代，真正能賺到大錢的只有兩種人，開礦的大礦主 (排名前二的瑞波幣、乙太幣創始人)，以及守在金礦邊上賣水人。趙長鵬錯過了開礦的最佳時機，但他無疑是個優秀的賣水人。通過提供虛擬貨幣資產交易平台服務，迅速積攢了 20 億美元 (約 588 億元新台幣) 的財富。

《富比士》雜誌在封面文章中感歎道，「在這個去年最瘋狂的造富金礦中，速度就是生命線。趙長鵬這個華人程式師從創建幣安 (Binance) 平台到大富大貴，只用了 6 個月時間。」

趙長鵬出生於江蘇，在溫哥華接受教育，喜歡鑽研技術，熱愛休閒裝扮。

趙長鵬登上《富比士》封面人物。 (圖：富比士 twitter)

根據公開資料，趙長鵬早年主業是為交易所搭建網路交易系統。2014 年，趙長鵬賣掉了在上海的住房，將全部資金押注比特幣 (Bitcoin)。隨後，成為當時中國最大比特幣交易平台 OK Coin 的聯合創始人和首席技術官 (CTO)。但由於一系列爭議事件，2015 年趙長鵬離開了 OK Coin。

2017 年 7 月，趙長鵬領導一群數字資產愛好者創建了幣安平台，同年 9 月，獲得由泛城資本、黑洞資本投資的千萬美元天使輪融資，這次融資為幣安在 9 月初的市場動盪中備足了彈藥。

幣安平台創辦之後，國內比特幣市場經歷了一次大風暴，恰巧成為幣安的機會，真正開啟了趙長鵬的暴富之路。

9 月 4 日，人行等 7 部委發佈公告，要求各類代幣發行融資活動 (ICO) 立即停止，接著又關停國內的比特幣交易所，對數位貨幣的監管力度堪稱前所未見。

包括比特幣中國在內，主流的交易所大多採用法幣買賣數位貨幣的交易方式，直接遭遇監管大刀。一時間，中國各大交易平台宛如末日大逃亡。比特幣中國、火幣網、OKcoin 等各大交易平台陸續宣佈關停。

而幣安平台一開始就定位於國際化交易平台，只允許「幣幣交易」，僅支援使用者完成虛擬幣和虛擬幣之間的置換，天生就符合「不允許法幣交易」的監管要求。

在一線交易平台被關閉後，幣安平台就成了市場躁動資金和 ICO 的首選。這些 ICO 項目也被趙長鵬創造出商機。

2017 年 8 月 22 日，他和幣安創始人何一一起連線做直播，大談波場專案，當天中午 12 點，就在直播過程中，他們發起了波場幣搶購活動。53 秒，5 億個「波場幣」銷售一空。媒體當時認定，「波場 TRON」是下半年 ICO 的第一項目。

建立 OKCoin 時的趙長鵬 (右)。 (圖：FX168 財經網)

幣安持續加碼，2017 年 12 月 19 日，再次推出行銷活動。從當日開始，一周之內，累計「波場幣」交易量 (買入＋賣出) 排名前 1、2 名的用戶，能夠獲得瑪莎拉蒂 (Maserati) 和賓士 (Benz) 的獎勵，其他的獲得 iPhone X 等蘋果公司產品。

此後，幣安在不同的活動中送出了保時捷 (Porsche)、賓士、藍寶堅尼 (Lamborghini) 等豪華跑轎車。

2018 年 1 月 9 日，為了推廣「VEN 幣」，幣安網聯合創始人何一和同事們在一直播、Uplive、YouTube 等全球多個平台直播「撒幣」，只要在幣安交易達到 1 個 BTC 的用戶就可以參與抽獎，一共 60 位用戶每人獲得 5000VEN(價值 1 萬美元)，1 位用戶獲得 1 輛 BMW i8 大獎。

這些推銷手段的確管用。在 2017 年 12 月 18 日越過單日交易量 30 億美元後，2018 年 1 月 10 日就突破了 100 億美元。

截至 1 月 17 日，幣安註冊使用者突破 600 萬，每天幣安會有大約 25 萬新用戶湧入。類平台中，Coinbase 每天有 10 萬用戶註冊，Kraken 則每天有 5 萬名新用戶註冊。

海量的用戶為幣安網帶來豐厚的回報，因為幣安網的獲利模式主要依靠「平台交易」和「提現」收取的手續費，手續費率為千分之 1。

幣安網目前每秒鐘能處理 140 萬次交易，在最繁忙的交易日，一天可以處理 35 億筆交易。據統計，在今年 1 月 10 日這天，幣安網交易額達 61 億美元，1 個小時之內就有 24 萬人湧入註冊，使得該網站不得暫停新用戶註冊。

趙長鵬擁有靈敏的商業嗅覺，2017 年 7 月，幣安網上線不久，嗅到主管機關將出手監管，早早公告限制國內 IP 進行交易，避開政策風險；2017 年 9 月，監管落地，他火速把公司從香港搬到日本。

除此之外，趙長鵬一開始就把幣安網定位國際化交易平台，幣安團隊分佈在全球各地，包括東京、上海、香港，香港是幣安註冊地。

趙長鵬的未雨綢繆產生了效果，幣安平台在 2018 年 1 月 22 日和 26 日的中央虛擬貨幣和 ICO 整改政策下，幾乎毫髮無傷。

他在接受媒體採訪時說：「幣安已經整體遷出中國，用戶基本來自海外」。據幣安網資料顯示，幣安 600 萬註冊用戶當中，只有 3% 是中國用戶，對幣安影響無足經重。

對於榮登榜單和封面人物，趙長鵬在他的個人社交平台發文回應：「這是整個團隊 20 年來努力的成果，而不只是我一個人的成果。」