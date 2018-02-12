虛擬貨幣又爆龐氏騙局 這回是DavorCoin被勒令關閉了

虛擬貨幣的「龐氏騙局」連環爆，繼虛擬貨幣借貸平台 Connect Coin(BCC) 關閉後，Davor Coin 也宣布關閉，交易的 Davorcoin（DOV）價值幾乎歸零，數以百萬計的投資人中槍倒地。

曾經在社群網路臉書上大作廣告的 Davorcoin，以「讓比特幣養活你」為口號，吸引投資人加入「享有百萬富豪投資樂趣」的行列。

Davor coin 向來標榜自家的虛擬貨幣借貸平台勝過 Connect Coin，在 Connect Coin 元月中遭到德州、北卡羅納州政府勒令關閉後， Davor Coin 還發布推文，宣稱不受影響，以高利為誘因，喊話投資人繼續支持。

不過，Davorcoin 卻明顯遭到拋售，隨後不到三周的時間，價格從 177 美元一路狂瀉到不到 1 美元，德州政府上周發函以誤導性的詐騙為由勒令關閉，目前已停止報價。

Davorcoin 從 177 美元暴跌到不到 1 美元。（來源：Coinmarketcap）

又一樁龐氏騙局

Dovor Coin 在網站上公布投資人須先兌換比特幣，再以比特幣購買 Dovercoin 進行投資。

Dovercoin 共有 4000 萬枚，投資 100-1000 美元，每天分紅 1.8%-2.1%，299 元可回本，投資的金額愈多，回本的速度就愈快，投資 25000 美元以上，回本的時間甚至只要 88 天。

此外，Dovor Coin 並以類似傳銷的手法提供 5 代推薦佣金，分別是 8%、8%、4%、2%、1%、1%。

DavorCoin 以誘人的高報酬率吸引投資人。（來源：Hyipchina 網站）

儘管報酬率看似豐厚，但 DavorCoin 從不向投資人解釋如何靠借貸來的資金賺錢，也從未說明為什麼該貨幣的價值會隨著時間的推移而增加，種種手法看來就是個典型的「龐氏騙局」。

而且儘管 DavorCoin 聲稱是加密貨幣，但是沒人清楚用的是什麼區塊鏈，最終將有多少個硬幣流通，甚至連所有的「採礦活動」都像是自行完成的。

投資人虧損哀聲連連

當得知 Davor Coin 借貸平台關閉時， 不少投資人在推特上大發推文互吐苦水，有人表示投入 1000 元，獲得的是 69 枚價格幾乎歸零的 Davorcoin；有人哀嚎才在 Bitconnect 損失 2 萬美元，現在又中槍，在 Davorcoin 損失 1 萬美元；甚至有人投入 10 萬美元，現在只能領到價值 25 美元 Davor，揚言要採取法律行動。

根據 2 個月前的一項調查，超過 18% 的受訪者表示他們使用信用卡購買比特幣，其中 22% 的人表示，儘管比特幣在去年 12 月中創下歷史新高，但仍不足以還清債務；而那些未舉債購買比特幣的人，有 70% 認為擁有比特幣值得付出利息。