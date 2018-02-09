歐股盤前─美股大跌亞股趴 預期開盤漲跌互見

美股週四續跌，道瓊工業指數在 4 天內，2 度重挫超過 1,000 點，週五 (9 日) 亞股也「趴成一片」，券商預估，歐股開盤將呈現漲跌互見格局。

週四美股重挫，道瓊工業指數收跌 4.2%，至 23,860.46 點；標普 500 指數收跌 3.8%，至 2,581.00 點；那斯達克指數收跌 3.9%，至 6,777.16 點。

道瓊工業指數和標普 500 指數，已自 1 月 16 日的歷史高點，回落 10%，為近 2 年來首見；其中，道瓊工業指數在 4 天內，2 度重挫逾 1,000 點。

週五亞股也「趴成一片」，陸股早盤重挫逾 5%，香港恆生指數大跌 4%，日股跌逾 3%，韓股跌 2%，台股收跌 156 點。

英國央行日前決議，維持基準利率在 0.5% 不變，但將 2018、2019 年的經濟成長率預估值，提高至 1.8%，並表達會加快升息腳步的意願。

美國現行的聯邦政府臨時撥款法案，於當地時間週四午夜到期，由於國會未在第一時間通過新的臨時撥款案，導致聯邦政府於 1 個月內 2 度關門；不過，美東時間週五凌晨 1 點左右，參議院繼續進行投票，通過預算案，眾議院將在天亮前「接棒」，若順利過關，政府可望重新開門。

產業消息方面，歐萊雅 (L'Oreal) 於週四收盤後公布財報，第 4 季銷售額年增 5.5%，優於預期。L'Oreal 執行長表示，未來 1 年，L'Oreal 業績將持續成長。