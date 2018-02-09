春節需求大 蔬果土雞水產漲幅都達1成多

快過年，民眾趕辦年貨，今年春節前蔬果等供貨，受到寒害影響，蔬果生長較慢，蔬果價格稍漲，至於拜拜常用的土雞，年節批發價格約漲一成左右；過年常用的白鯧更是因需求大，價格略漲，水產整體價格約漲一成五。(林麗玉報導)

再過幾天就要過年，民眾採辦年貨，有感覺今年的蔬菜價格稍稍貴了一點，臺北市市場處科長高振翔說，今年春節前蔬菜供貨量還算平穩，不過受到寒害影響，蔬菜的生長慢，價格會比平常高一點，9 號的蔬菜批發價格約 30 元左右，不過比前天小漲 16%，臺北農產運銷主秘路全利說，但隨著這一兩天氣溫慢慢回溫，預估供應量可以慢慢增加，節前五天每天的蔬菜供量可以達到 2400 公噸左右，比平常增加 4 成左右。至於過年拜拜一定要用的漁貨，臺北漁產運銷公司總經理陳志芳說，今年春節漁貨的供貨量平穩，價格漲都是因為需求量大，節前價格平均漲幅約 15%，以民眾愛買的白鯧為例，一尾 600 公克大小市場價格約 600-700 元，建議可以以價格只有一半的黃金鯧替代，至於草蝦價格平穩，每公斤批發價格約 220-250 元不等。另外土雞價格，節前六天的批發價格為每公斤 103.33 元左右，

預估越靠近過年，價格差異不大，節前土雞價格略漲約一成左右。