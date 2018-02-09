〈台股暴跌〉宏達電失守60元關卡 創近21個月低點

台股今 (9) 日受美股暴跌逾千點衝擊，早盤一度重挫逾 300 點，午盤跌勢稍減，但仍下跌逾百點，其中宏達電 (2498-TW) 1 月營收創近 5 個月低點，近期股價頻頻走跌，今日開盤隨即失守 60 元關卡價，一度下滑至 57.8 元，創 2016 年 5 月中以來、近 21 個月新低價。

宏達電 1 月合併營收 34 億元，月減 15.32%，年減 27.03%，再探去年 8 月來、近 5 個月低點，今年 1 月相繼有 VR 一體機 VIVE Focus 出貨、U11 EYEs 及 HTC U11 + 豔陽紅新色上市開賣，但新機效應未反應，造成 1 月營收再往下探，但新機上市仍有助首季營運表現；另外，與 Google 完成 11 億美元合作協議，將在首季入帳，將大幅挹注業外表現。

宏達電第 3 季稅後淨損 31 億元，每股稅後淨損 3.8 元，連續 10 季都呈現虧損；累計前 9 月稅後淨損 71.02 億元，每股淨損 8.64 元；去年第 4 季合併營收 157.46 億元，較第 3 季 157.06 億元略增，合計全年合併營收 621.2 億元，年減 20.5%，寫下 2005 年來 12 年新低，法人預估第 4 季恐仍難逃虧損。

宏達電 1 月營收未回溫，基本面不佳衝擊連日來股價走跌，今日以 58.3 元跳空開低，一度下滑至 57.8 元，盤中略有拉升再回到 59 元以上，跌幅 4.18%。