〈台股暴跌〉觸控雙雄首季看淡 外資賣超不止股價齊挫逾6%

今年上半年蘋果供應鏈營運看淡，觸控雙雄淡季效應開始出現，GIS-KY 業成 (6456-TW) 1 月合併營收 93.02 億元，月減 30.01%，年增 71.77%，單月營收連 3 降；TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)1 月合併營收 95.65 億元，月減 16.3%，年增 25.5%；外資已連續 6 個交易日賣超 2 家公司股票，今 (9) 日台股大盤重挫，宸鴻、業成股價齊跌，分別寫下近 1 年、10 個月波段低價，盤中跌幅逾 6%。

宸鴻去年稅後純益 24 億元，每股純益 6.63 元，擺脫連續 2 年虧損，將維持 5 成股利發放率；預期今年營運先蹲後跳，首季營收季減約 35-40%，營業利益率損平，單季力拚小幅獲利，全年營收不會太差，但受同業價格競爭影響，獲利要維持去年水準有相當挑戰性。

業成去年第 4 季合併營收 462.07 億元，季增 7.4%，年增 55.98%，累計去年全年合併營收為 1308.16 億元，年增 64.84%；去年前 3 季稅後純益 49.46 億元，每股純益 15.51 元；法人估第 4 季每股純益約 7-8 元，去年可望獲利超過 2 個股本。

業成二度祭出庫藏股，自 1 月 30 日起至 3 月 29 日為止，買回自家股票 3000 張，執行價格區 153-301 元；受今年上半年蘋果供應鏈營運看淡的影響，法人推估業成首季營收季減恐逾 40%，第 2 季更淡。

宸鴻近期股價失守百元之後一路下滑，今日以 65.1 元開低，一度下滑至 64.7 元，創去年 2 月來近 1 年低點，盤中跌幅 6.92%，跌勢相當重；業成今日以 157 元開低，一度下滑至 155.5 元，為去年 4 月來的低點，盤中跌幅 6.21%。