〈台股暴跌〉封關前多方恐難有表現 關鍵因素看3點

受 10 年公債殖利率上行的衝擊，加上市場憂心聯準會升息緊縮政策，美股持續重挫，也導致新興市場短期資金快速移動，法人認為，市場對蘋果期望下修後，恐衝擊科技類股中相關供應鏈股價表現，不利短期美股走勢，而人民幣走貶也恐使短期陸股後市無力，加上農曆年假將至抱股意願大減，三大因素均使台股多方反攻無力。

美股道瓊指數昨 (8) 日再崩跌逾千點，台股早盤一度重挫超過 300 點，元大投顧指出，目前首要關鍵就是看美股何時止穩，美股雖然面臨季線保衛戰，但下方正在上揚的半年線應可提供強勁有效的支撐。

另一方面，台股周三融資餘額上市櫃合計大減超過 110 億元是近年少見，對多方屬正面訊 號。

元大投顧認為，台股雖然上檔壓力大，不過目前也已跌回起漲區和年線位置，再加上下檔最強勁支撐落在 10250 點附近，短期內可望發揮支撐效果。

統一投顧則指出，從國際股市來看，隨著在市場對蘋果的期望下修後，恐將衝擊科技類股中相關供應鏈股價表現，不利短期美股走勢。

另一方面，由於中國人行公布外匯儲備創 2016 年 9 月來新高，人民幣轉貶，在岸人民幣一度跌幅逾 1% 至 6.34 元，此現象在封關前恐持續瀰漫至股票市場，對短期陸股不利。

而台股在長假效應和套牢賣壓雙重因素壓制下， KD 持續下彎尚未落底，且外資現貨調節動作頻頻，市場憂年假期間國際股市再有變數，短期技術面弱勢估計不易扭轉。