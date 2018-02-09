【異動股】泰山石化(01192-HK)逆市上升

大跌市中，泰山石化(01192-HK)逆市上升，該股盤前報0.078元，升0.008元，升11.429%。
該公司近期消息不多，於1月底，泰山石化的全資附屬公司泉州船舶工業有限公司收到廈門海事法院之民事判決書((2016)閩72民初251號))及廣東省廣州市中級人民法院之履行到期債務通知書((2016)粵01執552、553號一)。根據該民事判決書，上海浦東發展銀行股份有限公司已撤回有關對泉州船舶的訴訟請求。而廣東振戎已質押泉州船舶債務以擔保浦發銀行授予廣東振戎若干貸款，就有關擔保權利等附屬權利所形成的應收賬款，浦發銀行享有優先受償權，有權將該應收賬款折價或就其拍賣、變賣所得價優先受償，但以14億元人民幣為限。
另外，該履行到期債務通知書涉及廣東振戎與其債權人陽泉煤業集團國際貿易有限公司之債務糾紛。法院判決凍結廣東振戎於泉州船舶享有的到期債權(在約2.49億元人民幣限額內)。公司現就該民事判決書及該履行到期債務通知書對公司及集團之任何顯著影響正尋求法律意見及進行評估。公司將適時向其股東及潛在投資者知會任何進一步重大進展。
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