騰訊(00700-HK)30億人民幣入股盛大遊戲

中國網絡遊戲開發商盛大遊戲公布，騰訊(00700-HK)以30億元人民幣入股該公司，雙方將在現有業務上強化深度合作。

雙方合作，將在產品開發、發行、營運等方面，通過各自優勢協同發展。

盛大遊戲表示：隨著資本結構的進一步完善、業務模式的成功轉型，盛大遊戲也將進入到一個新的里程碑式發展階段。未來，盛大遊戲將積聚能量深耕新文化領域，通過戰略合作、投資布局、資源共享、產業延伸、IP運營等方式，構建盛大遊戲新文化產業生態圈。騰訊戰略入股，加持盛大遊戲在主營業務方面保持行業領先優勢，賦能盛大遊戲加速構建新文化產業生態圈，從而實現盛大遊戲成為新文化產業龍頭的戰略目標。

未來，盛大遊戲將積聚能量深耕新文化領域，通過戰略合作、投資布局、資源共享、產業延伸、IP運營等方式，構建盛大遊戲新文化產業生態圈。

資料信息顯示，盛大遊戲是國內具品牌影響力的大型遊戲公司之一，2009年前在互聯網企業綜合實力排名第一，屬於遊戲行業第一陣營。騰訊是全球知名企業，是中國最大的互聯網綜合服務提供商之一，也是中國服務用戶最多的互聯網企業之一。相關合作方認為，在盛大遊戲發展處於歷史最好時期，騰訊戰略入股，將助力盛大遊戲跨越式迎來新的起點。

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