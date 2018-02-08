亞美能源宣佈2017年第四季度營運進展

香港, 2018 年 2 月 8 日 - (亞太商訊) - 亞美能源控股有限公司（香港聯交所股票代號：2686）欣然宣佈其 2017 年第四季度，即截至 2017 年 12 月 31 日止 3 個月的營運進展。



主要季度亮點：



健康安全環境（「HSE」）工作方面依然成績斐然，在 2017 年第四季度零傷害記錄

- 截止 2017 年 12 月 25 日，亞美能源實現五百萬工作小時，3 年零 111 天無損耗工時事故



潘莊區塊第四季度銷售價格從每立方米人民幣 1.26 元增長 22% 至每立方米人民幣 1.54 元



潘莊區塊在 2017 年第四季度的銷售利用率仍高達 98%



2017 年全年總產量超過計劃高達 6.3 億立方米（潘莊區塊年產量 5.7 億立方米，馬必區塊年產量 5,800 萬立方米），比 2016 年增長 16%

- 2017 年第四季度總產量為 1.7 億立方米，潘莊區塊產量同比增長 18%，馬必區塊產量同比增長 23%

- 2017 年第四季度，亞美能源日產量達到平均 186 萬立方米



2017 年鑽井作業超過計劃完成，在 2017 年第四季度完成鑽井 46 口，全年完成鑽井 122 口

- 潘莊區塊完成鑽井 55 口（由 45 口單分支水平井（「SLH」）及 10 口叢式井（「PDW」）組成），超過全年計劃的 29 口井，馬必區塊完成計劃鑽井的 67 口



2017 年成本控制效果卓越

- 潘莊區塊的 45 口 SLH 平均鑽井費用減少了 1 百萬人民幣，比 2016 年下降 24%

- 馬必區塊的 67 口 PDW 鑽井費用比預算下降 30%，完井費用比預算下降 25%



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