一對富豪兄弟檔：很多名人年紀大了 不懂加密貨幣

根據 CNBC 分析報導，老一輩的金融專家對加密貨幣多所批評，著名雙胞胎兄弟之一的泰勒 (Tyler Winklevoss) 則說，他們不懂這種未來貨幣。

泰勒與卡麥隆 (Cameron Winklevoss) 是一對雙胞胎兄弟，他們共同創辦了 Gemini 加密貨幣交易所，最終因投資比特幣而成了億萬富翁。他們週三在阿布達比 Milken 學院的會議上，接受了 CNBC 電視台的訪問。

當被問道許多金融名人，如巴菲特，IMF 總裁拉加德，及大通銀行執行長戴蒙，均對數位貨幣有所抨擊，這對兄弟說，這種負面說法，是想像力失敗。

卡麥隆說，年青人在投資組合中，寧願持有軟體，也不要硬體，亦即比特幣重要性高於黃金。

CNBC 要求這對兄弟說明，他們是否認為有些人年紀太大，不懂加密貨幣。

泰勒說：「當年紀大了，腦子也退化了，轉不過來了。他們只知道錢是綠色的，只知道貴金屬，這種觀念根深柢固了 60 或 70 年，很難接受新的事物。」

近來有幾位金融名人對加密貨幣提出了強烈抨擊。高盛銀行於本週初發布報告說，大多虛擬貨幣將崩跌到零。大通銀行執行長戴蒙稱，比特幣是一場騙局，巴菲特說，加密貨幣不會有好下場。

但這對雙胞胎兄弟却看好比特幣。在接受 CNBC 訪問時，卡麥隆說，終有一天，比特幣將達到目前價值的 40 倍，上漲到約 32 萬美元。