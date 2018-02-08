【港股收評】2月份首日可以高收 弱勢已改？

經過連續多日跌市後，港股今日終於回升。投資者感到興奮嗎？對比2月份首5個交易日，大市日日低收，今日錄得逾百點升幅，表現當然不俗。可是大市在周一至周三累計跌逾2000點，今早只是收復了5%失地，尚有慢慢長路。路，是慢長，但是不孤單，不少投資者與閣下結伴而行，終於渡過了最黑暗的時刻。目前只欠做一盞可以引路的燈，講大家可以更輕鬆上路。

至於燈在哪裡？難道燈就是人稱「沈大師」的匯盈證券行政總裁沈振盈？過去沈大師被視為股壇明燈，即市場走向與其預測往往是相反；可是今次大師的預測是相當之準。大師早前已預料到在港股將會出現大跌市，並且揚言「一股不留」，結果近期市況走勢與大師預測是相當吻合。看來已由原來的「股壇明燈」成為「股壇指揮燈」了。

「沈大師」的預測，投資者當然可以參考，說實的大師縱橫股壇數十年，累積到不少經驗及知識。至於預測與現實有偏差，其實預測準繩度偏低是不是分析師或市場人士的通病。大家也沒有水晶球，只是按目前市場走勢，加上個人經驗及知識作出預測，所以預測與結果有差別不會令人意外。投資者不應只看到他者預測成功與否，而是要多讀其預測的理據，有時正確的理論，也會有錯的結果，而錯的理論則只有錯的結果，所以投資者要多讀，多想，多觀察。

至於今日大市表現如何？恆生指數收市報30451點，升128點；國企指數收市報12380點，跌53點，成交額大幅縮減至1491.83億元。

今日大得以高收，與騰訊控股(00700-HK)﹑友邦(01299-HK)及匯豐控股(00005-HK)三大重磅股高收有關。雖然從下周二起，北水便會暫停至2月21日，即滬深港通要在22日才會恢復，大市成交額會進一步縮減，但是三大重磅股應該是投資者吸納對象，特別是匯控會在20日公布2017年全年業績，理論上匯控會在業績前後可以錄得升幅，所以三大重磅股值得繼續留意。

澳門娛樂及消費股今日普遍向上，農曆新年旺季將至相信此類股會成為投資者留意對象，但不宜太進取。

2018年2月8日下午5時9分

文﹕張偉倫

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