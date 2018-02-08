敏捷教練，鐘點費1萬人民幣起跳

【撰文：蔡紀眉】

專門協助品牌跨通路開店的 91APP，擁有研發團隊上百人，平均年齡在 30 歲上下，但半年多前，91APP 新增了一項特殊職務「總經理室敏捷教練」，獲得這個位置的人，頂著一頭白髮，坐鎮在百位年輕工程師中間，特別顯眼。

他是李智樺，業界有名的軟體開發顧問，專長敏捷開發（Agile development）和 DevOps，以 Ruddy 老師之名行走江湖，華為、中興、騰訊都曾請他開班授課，他的投影片全數用程式自製，演講鐘點費報價 1 萬人民幣起跳。另外他也與微軟合作多年，擔任中國微軟 Azure 雲端及新技術的指定講師。

寫程式邁入第 36 個年頭，今年 60 歲的李智樺說，91APP 是他第 19 份工作，期間總是被挖腳，幾乎沒有投過一次履歷。不過，由於顧問工作的性質特殊，不一定算是組織正式雇員，他自嘲，「已經十多年沒領到年終獎金」，來到 91APP 前，剛獲得中興手機研發部門的邀約，但他最終仍決定留下來，貢獻台灣。

長年在外演講的結果，也造成李智樺的聲線沙啞、喉糖不離身，埋首工作時，身邊卻總擺著一箱可樂，他笑稱，喝可樂是為了保持專注。當然，運動應該對訓練專注更加有效。愛騎胖胖車的他，輪子寬度有 4.8 吋，幾年前台北下雪，他騎車直攻陽明山賞雪，「直接騎雪胎，連雪鏈都省了。」

組裝蘋果電腦賺生活費，從此與程式結緣

「只有老人才會回憶過往，我要避免回憶。」李智樺說，會和程式結緣，其實沒有什麼冠冕堂皇的夢想，一切都是為了討生活。

1980 年代，蘋果電腦「Apple II」風光上市，光華商場出現仿冒品。李智樺那年大三，為了賺取生活費，他買零件、晶片回來焊接，組裝「Apple II」兜售。「全淡江大概都是我賣的，賣老師、也賣同學，生意好得不得了。」李智樺說，他還推出客製化服務「要殼、不要殼」，每天得隨身帶著好幾盒磁碟片，以應不時之需。

有趣的是，上電腦科學概論課時，他一眼被台上教授認出，「你不是那個賣電腦的嗎？」教授把他趕了出去，暗示他上課免了，記得來考試就好，到了期末，他也確實拿了該科全班最高分。

不過，隨著賣電腦的生意量擴大，開始陸續有「客戶」反應產品瑕疵，為了徹底解決主機板問題，李智樺開始自學最接近硬體端的組合語言（Assembly Language），並用組合語言寫了一款蛇吞蛋遊戲，被蘋果看中，邀請他加入當時全球僅 1 千 5 百人的工程師組織。因緣際會下，他踏上軟體人的道路，從軟體開發，到大型系統及企業的總架構師，一路走來始終如一。

給年輕工程師的忠告，看見全貌

李智樺三個孩子中，有兩個同樣從事程式相關工作，問他有什麼意見要給年輕人，他不斷強調，「看見全貌，先找出要解決的問題是什麼。」

李智樺說，年輕工程師可能對語法不熟悉，習慣從一個個任務（task）開始，通過嘗試錯誤來學習，過程是細節、片段的。但事實上，很多任務結合起來，常常只為了解決某一樣需求，所以應該先退一步，看見需求和問題本身，才不會過於鑽牛角尖。

在這行待久了，看盡產業的潮起潮落。35 年來，程式語言從 300 多種，暴增 10 倍以上，「語言變簡單了，但功能卻更加強大，所以寫程式是愈來愈容易的事，只是要解決的問題變得太複雜。」

就像是李智樺帶著豐富閱歷來到 91APP，仍會遭遇完全沒碰過的程式問題、情境待解。而解決問題，始終是學習程式最大的動力，就像改變世界的從來都是需求，程式碼只是工具之一罷了。

* 尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：《數位時代》第 285 期

來源：《數位時代》 2018 年 2 月

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