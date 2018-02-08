數學家建模後的結論：比特幣沒有價值 只是財富轉移

摘要：研究顯示，比特幣是一種「傳統意義上沒有價值的資產」。加密貨幣只是將後來者的財富，轉移至早期投資者手中的機制，如果不能確定掛鈎 GDP 的機制，不確定性將長存於加密貨幣。

一項研究顯示，加密貨幣的價格可能永遠處在高波動中，本質上是「擊鼓傳花」式的龐氏騙局。

在匹茲堡大學兩名研究人員 Carey Caginalp 和 Gunduz Caginalp 的論文中，他們通過數學建模和實驗經濟學，來確定比特幣的價值。結論是，這是一種「傳統意義上沒有價值的資產」。

基於價值投資的買家無法確定任何一個合理的入場價位。…… 公司股東，是一個擁有有形資產、實際業務、通常會派發股息的實體的所有人之一。加密貨幣能對持有者保證什麼？

兩名研究人員在論文中提到，貨幣和投機性資產是互斥的，貨幣要求穩定的購買力，但這也就令貨幣告別了投機空間。「截至目前，比特幣，以太幣和一些其他加密貨幣看起來滿足投機的條件，而在我們看來，穩定性不會輕易而至。」論文提到，建模和實驗結果都「有力證明」，加密貨幣還將持續波動。

類似的觀點，高盛分析師 Steve Strongin 在近期發表的報告中也有提到。Steve Strongin 認為數位貨幣缺乏內在價值，大多數在未來終將無法繼續存在，價格終會跌到零。

對於比特幣無價值卻有價格，匹茲堡大學兩名研究人員認為，它的價格很大程度上來（通常抱有誤解的）買家的推動，如果這些買家感到自己的投資是安全的，價格就會上升；在安全感失去時，這些買家競相踩踏標價，價格便有可能一落千丈。

「加密貨幣可能僅僅是一種，將後來者的財富轉移至早期投資者或是頻繁交易者手中的機制。」兩名作者在文章中稱。這種後來者與先到者之間的財富轉移，也被稱為龐氏騙局。

當然比特幣被懷疑是龐氏騙局，也不是第一天了。與傳統貨幣不同，儘管比特幣也有交易的功能，但目前的比特幣多被當做一種投資標的。而且比特幣的分布也相對集中，瑞信研究顯示，全球 97% 的比特幣被 4% 的比特幣地址持有。

該論文還提到，加密貨幣需要一個基於全球 GDP 的價值掛鈎機制，可以賦予持有人權利，來將數位貨幣錨定到一籃子貨幣呈現的全球 GDP 的一部分。「如果沒有這樣的錨定機制，不穩定性將會是加密貨幣世界的常態而非意外。」

『新聞來源／華爾街見聞』