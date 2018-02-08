〈鴻海攻車用鏡頭〉康達智提供技術 合資公司將滿足產能所需 先搶車用商機

鴻海 (2317-TW) 決定切入車用鏡頭市場，由子公司鴻騰精密 (6088-HK) 與夏普 (6753-JP) 成立合資公司，一般預料，夏普旗下康達智仍是鏡頭主要技術提供者，與鴻騰成立合資公司，目的在取得更多產能，而至於市場選定車用，主要還是與車用市場毛利率較高有關，同時也能暫時不與大立光 (3008-TW) 強碰。

據了解，夏普旗下康達智早就已經是電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 的鏡頭供應商，不過相較手機，車用鏡頭用量少，康達智還能應付訂單所需，但隨著需求成長，夏普透過與鴻騰精密成立合資公司，未來就能由康達智提供技術，合資公司負責量產。

夏普社長戴正吳在 2016 年底給員工的年終公開信中就透露，將持續深耕電子零組件，除了夏普自身持續衝刺 OLED 外，另一項電子零組件就是相機鏡頭。而夏普也在今年 1 月 1 日起，將本身所持有的康達智可轉換公司債轉換為股票，也讓夏普對康達智的持股比例，從 2017 年的 44.3%，增加到 53.5%。

產業人士則指出，康達智技術能力沒問題，量產也不以消費性電子產品為主力，而會以高毛利市場為主，因此這次透過鴻騰跟夏普成立合資公司，基本上就是要符合康達智提供技術，合資公司提供產能的邏輯。

目前夏普自家手機相機鏡頭也由康達智所生產，法人預期，鴻海在鏡頭領域的策略，在康達智本身產能仍相對有限之下，將先以車用為主，手機為輔，等到鴻騰跟夏普合資公司產能到位之後，接下來康達智與合資公司，就能全力搶攻車用及手機兩大市場。