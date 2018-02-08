友達去年獲利飆10年高 預期群創也亮眼 股價雙雙走高

友達 (2409-TW) 去年第 4 季受面板價格下跌影響，毛利率及營益率雙雙下滑，但每股純益 0.44 元，仍略優於市場預期，全年稅後純益 323.6 億元，創下 10 年新高，平均每天賺近 1 億元；群創 (3481-TW) 法說將在明 (9) 日登場，市場看好去年獲利也將有亮眼表現，雙虎股價今 (8) 日齊揚，友達重新站上月線。

由於今年第 1 季面板報價仍未止跌，友達預期首季大尺寸出貨季減約 4-6%，平均 APS 季減約 1-3%，中小尺寸出貨季減約 7-9%，產能利用率維持 95% 以上高水位；至於今年面板供需，總經理蔡國新指出，今年全年的供需相對比較平穩，從需求面預估，全年面積需求增加幅度約 6-8%；至於供給面部分，預期有效產能的增幅與需求增幅相當，約 6-8%。

友達累計去年全年合併營收 3410.3 億元，年增 3.6%；毛利率為 17.9%，季增 7.4 個百分點；營業淨利 391.4 億元，年增 217.2%，營業淨利率 11.5%；稅後純益 323.6 億元，年增 313.9%；每股純益 3.36 元，年增 314.8%；EBITDA 獲利率 22.2%；顯示器事業單位營業淨利率 12.4%；顯示器事業單位 EBITDA 獲利率 23.2%。

友達去年獲利亮，今日早盤卻以 13.25 元小低盤開出，但迅速翻紅，一度拉高至 13.6 元，重新站上 5 日線及月線之上，盤中漲幅 1.87%；群創早盤以 13.15 元開高，一度拉升至 13.5 元，盤中漲幅 2.29%。

若投資人看好友達後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：友達永昌 75 購 01 (066427-TW)、友達元大 75 購 01 (065775-TW)、友達宏遠 77 購 03 (072993-TW) 等。